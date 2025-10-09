El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Julio Llamazares fotografiado en Teruel, uno de los escenarios que recorrió su padre en la guerra. Jeosm

«El desconocimiento del pasado permite decir que la dictadura no fue para tanto»

Julio Llamazares hablará en el Aula de El CORREO de su último libro, en el que reconstruye el itinerario que siguió su padre en la Guerra Civil

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:35

Comenta

Julio Llamazares rinde un homenaje a su progenitor en 'El viaje de mi padre', su último libro en el que recupera el itinerario que realizó ... aquel soldado entre su aldea leonesa, La Mata de la Bérbula, la ciudad de Teruel en plena Guerra Civil, y Castellón. «Traté de ver por dónde fue, los lugares por los que pasó de forma involuntaria», explica el autor, que reconoce que el hogar familiar no solía rememorarla. «La contienda produjo heridas morales y emocionales», aduce. El creador protagonizará el encuentro que tendrá lugar hoy, a partir de las 19.00 horas, en la Biblioteca de Bidebarrieta. El acto, organizado por la Fundación Vocento y editorial Alfaguara, cuenta con el apoyo de BBK.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  3. 3 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  4. 4

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  5. 5 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  6. 6

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  7. 7

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El desconocimiento del pasado permite decir que la dictadura no fue para tanto»

«El desconocimiento del pasado permite decir que la dictadura no fue para tanto»