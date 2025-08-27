El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Pavese fue un escritor generacional. Agencias.

Los demonios íntimos de Cesare Pavese

El escritor italiano, que marcó toda una época, se suicidó hace 75 años, días después de recibir un prestigioso premio. Su vida fue un continuo sufrimiento

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:07

Este miércoles se cumplen 75 años de la muerte de Cesare Pavese, el extraordinario poeta y narrador italiano que marcó toda una época después de ... la Segunda Guerra Mundial. Tras los grandes autores italianos de la primera mitad del siglo XX, como Eugenio Montale y Giuseppe Ungaretti, esta nueva etapa fue la suya, la de una poesía y una narrativa que actuaron de bisagra entre los mencionados autores y los que dominaron el panorama literario posterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los demonios íntimos de Cesare Pavese

Los demonios íntimos de Cesare Pavese