El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Karmele Mitxelena. M. López
Karmele Mitxelena | Literatura infantil y Juvenil en Euskera

«Nos cuesta hablar de la muerte con los niños»

La escritora de Oiartzun aborda en 'Aitona Floren' la pérdida de un familiar desde el punto de vista de una niña

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:00

Comenta

Con 'Aitona Floren', Mitxelena ha querido abordar el tema de la pérdida de un ser querido con naturalidad y sin caer en dramatismos y ha ... celebrado el empuje que el galardón da a su obra. «Tenía algo de pena últimamente porque este libro, una de mis historias más queridas, había quedado en la sombra tras publicarlo, pero es premio me ha demostrado lo contrario y estoy muy agradecida», cuenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  5. 5 Metro anuncia la resolución de los problemas que han interrumpido el servicio durante tres horas
  6. 6 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  7. 7

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  8. 8 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  9. 9 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  10. 10

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Nos cuesta hablar de la muerte con los niños»

«Nos cuesta hablar de la muerte con los niños»