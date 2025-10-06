«Nos cuesta hablar de la muerte con los niños»

Con 'Aitona Floren', Mitxelena ha querido abordar el tema de la pérdida de un ser querido con naturalidad y sin caer en dramatismos y ha ... celebrado el empuje que el galardón da a su obra. «Tenía algo de pena últimamente porque este libro, una de mis historias más queridas, había quedado en la sombra tras publicarlo, pero es premio me ha demostrado lo contrario y estoy muy agradecida», cuenta.

- La muerte hoy en día es un tema tabú en la sociedad.

- Sí, y por eso es algo que quería abordar en un libro desde hace tiempo. Y quería hacerlo desde el punto de vista de los niños, porque es un tema del que nos cuesta hablar con los más pequeños. Pero es importante hacerlo. A partir de ahí, yo tenía muy clara la historia: la muerte de un abuelo desde el punto de vista de su nieta. La desarrollé, la envié a la editorial y salió tal cual.

- Se lamentaba de que la obra no hubiera tenido un gran recorrido comercial.

- Sí, temía que se quedara en la sombra, porque hasta ahora no había tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. Yo estoy acostumbrada a enviar mis obras a concursos y, cuando resultan premiadas, recibes atención mediática. Pero en este caso no era una obra premiada y ha sido difícil promocionarla. Pero ahora ha llegado este premio, el más importante, y estoy encantada.

- Es interesante abordar la pérdida de un ser querido sin caer en un dramatismo excesivo.

- Los adultos vivimos la muerte de un modo demasiado dramático y no nos damos cuenta de que los niños viven las cosas de otra manera. Y, sabiendo eso, quería contarlo de esa manera: de una forma conmovedora pero natural. A veces los adultos queremos que los niños lo vivan como nosotros pero no debe ser así, los pequeños tienen otra mirada sobre las cosas.

- ¿Está basado en alguna experiencia personal?

- No, no. En este caso la historia partió de mi cabeza.

- ¿Ha gustado el libro a los niños que lo han leído?

- Les ha emocionado y lo han procesado de una forma muy natural. A veces parece que si un libro acaba con la muerte tiene que ser siempre un final trágico y triste pero aquí no es así. También muchos adultos me han dicho que han terminado el libro entre lágrimas, pero más desde la emoción que desde la tristeza.