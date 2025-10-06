«Nos cuesta hablar de la muerte con los niños»
La escritora de Oiartzun aborda en 'Aitona Floren' la pérdida de un familiar desde el punto de vista de una niña
Lunes, 6 de octubre 2025, 22:00
Con 'Aitona Floren', Mitxelena ha querido abordar el tema de la pérdida de un ser querido con naturalidad y sin caer en dramatismos y ha ... celebrado el empuje que el galardón da a su obra. «Tenía algo de pena últimamente porque este libro, una de mis historias más queridas, había quedado en la sombra tras publicarlo, pero es premio me ha demostrado lo contrario y estoy muy agradecida», cuenta.
- La muerte hoy en día es un tema tabú en la sociedad.
- Sí, y por eso es algo que quería abordar en un libro desde hace tiempo. Y quería hacerlo desde el punto de vista de los niños, porque es un tema del que nos cuesta hablar con los más pequeños. Pero es importante hacerlo. A partir de ahí, yo tenía muy clara la historia: la muerte de un abuelo desde el punto de vista de su nieta. La desarrollé, la envié a la editorial y salió tal cual.
- Se lamentaba de que la obra no hubiera tenido un gran recorrido comercial.
- Sí, temía que se quedara en la sombra, porque hasta ahora no había tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. Yo estoy acostumbrada a enviar mis obras a concursos y, cuando resultan premiadas, recibes atención mediática. Pero en este caso no era una obra premiada y ha sido difícil promocionarla. Pero ahora ha llegado este premio, el más importante, y estoy encantada.
- Es interesante abordar la pérdida de un ser querido sin caer en un dramatismo excesivo.
- Los adultos vivimos la muerte de un modo demasiado dramático y no nos damos cuenta de que los niños viven las cosas de otra manera. Y, sabiendo eso, quería contarlo de esa manera: de una forma conmovedora pero natural. A veces los adultos queremos que los niños lo vivan como nosotros pero no debe ser así, los pequeños tienen otra mirada sobre las cosas.
- ¿Está basado en alguna experiencia personal?
- No, no. En este caso la historia partió de mi cabeza.
- ¿Ha gustado el libro a los niños que lo han leído?
- Les ha emocionado y lo han procesado de una forma muy natural. A veces parece que si un libro acaba con la muerte tiene que ser siempre un final trágico y triste pero aquí no es así. También muchos adultos me han dicho que han terminado el libro entre lágrimas, pero más desde la emoción que desde la tristeza.
