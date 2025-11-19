Cuatro meses en territorio Trump: la aventura que un joven getxotarra ha plasmado en un libro Jorge Müller ha creado un sello editorial para presentar 'Viajando con Thirsty', una extensa y rica crónica sobre su periplo en furgoneta por EE UU

Dejar un trabajo estable en Madrid para plantarse en Massachusetts, comprar una furgoneta de segunda mano y lanzarse a recorrer durante cuatro meses la Norteamérica del 'cinturón de óxido' y la epidemia del fentanilo recogiendo testimonios es una auténtica aventura que merecía ser plasmada debidamente. Es lo que ha hecho el vizcaíno Jorge Müller (Getxo, 1992) que, quemado por años de rutina, decidió el pasado año dar rienda suelta a sus inquietudes y no dudó en iniciar un viaje en solitario para conocer en profundidad las realidades de un país que siempre le ha entusiasmado.

Todo ello lo ha plasmado en un extenso libro de crónicas, 'Viajando con Thirsty' y, para sacarlo a la luz, ha optado por unirse a otros profesionales para crear Intruso, un sello editorial de vocación de no ficción y que promete más novedades en los próximos meses. «Esta aventura la hice como una forma de romper la baraja y salir del contexto en el que estaba viviendo. Por una serie de lazos familiares he pasado mucho tiempo en Estados Unidos, un país inabarcable que siempre me ha interesado por el tema político y social, y por cómo todo eso se refleja en su cultura popular. Además, en un momento de mucha polarización y problemas sociales me parecía el territorio perfecto a explorar. Así que decidí hacer algo muy radical, ir allí, buscar un coche, organizarme y empezar la aventura», cuenta a EL CORREO este getxotarra que, aunque especializado en 'branding', tiene vocación de narrador y viajero.

Así, sus devenires viajando con 'Thirsty' (sediento), apodo que le dio al viejo Jeep Grand Cherokee que compró por toda la gasolina que chupaba -y donde durmió la mayor parte de días del viaje-, ocupan 375 páginas y son una crónica rica y exhaustiva sobre los fenómenos sociales en la Norteamérica de Donald Trump, un país complejo y con graves problemas estructurales a modo de superpotencia en decadencia, al menos en los estados en los que Müller centra su viaje: Virginia Occidental, Kentucky, Tennessee, Misisipi, Luisiana y Arkansas.

«Intenté ver cómo están esas zonas y, sobre todo, la gente que habita en ellas. Parece que solo se habla de ellos desde el punto de vista de lo que dice Trump, pero rara vez nos llegan directamente las voces de a pie de calle. Los corresponsales están en Washington, Nueva York o en Los Ángeles y no se suelen acercar por estos lugares», explica el autor, que quiso aproximarse a los entrevistados con humildad y sin prejuicios: «Fui con actitud de curioso y por eso no resultaba una amenaza para, por ejemplo, las personas sin hogar. Decidí ser totalmente transparente al pedirles su consentimiento, lo hice con respeto. Creo que el hecho de dormir en el coche me ayudó a conectar con muchas personas que conocí. Aunque sabían que yo era un privilegiado, sí que me vieron en cierto escenario de resistencia que me ponía al mismo nivel como interlocutor. Es menos intrusivo ir a pedirles su testimonio como viajero nómada que como periodista que te pone el micro delante de primeras».

Esta estrategia de aproximación dio sus frutos a modo de testimonios de gente muy diversa, desde adictos y 'homeless' a trabajadores de la industria, precarios, parados, cristianos evangélicos o simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again). «Me colé en un mitin de Trump en plena campaña presidencial. Aunque mis crónicas son subjetivas y reflejo que no comulgo con la mayor parte de este movimiento, al final cuando hablas con personas individuales, por muy hostil que pueda ser el ambiente, te das cuenta de que tienen unas razones para pensar como piensan, es una forma de entender por qué está pasando lo que está pasando y por qué tanta gente ha sido embaucada por fenómenos así», defiende Müller.

Un fenómeno político el de Trump que ha cambiado la Historia de los Estados Unidos y ha impregnado el planeta de movimientos populistas a su imagen y semejanza. «Se ha dicho ya de todo sobre él, pero se seguirá estudiando en el futuro. Yo pienso que Trump es un idiota desde el punto de vista de la raíz griega del término idiota, que se aplicaba a la persona que no estaba comprometida con el bien común. Pero también es un idiota porque hace cosas que no se entienden salvo de un ignorante, como desmanes y chapuzas de todo tipo en su gestión», opina el autor, que sí reconoce que el presidente estadounidense «ha sabido tocar todas las teclas de esa América que se siente abandonada, ya sea por pura casualidad o por los asesores que le rodean».

No contento con lanzarse a la aventura nómada y escribir estas crónicas, Müller se ha embarcado junto a otros profesionales para lanzar una nueva editorial, de nombre Intruso, y que quiere funcionar como punta de lanza de proyectos de no ficción. «Para sacar el libro pensé en la autoedición, pero me interesaba más tener el respaldo de un sello. Lo hablé con gente con la que he tenido contacto profesional de ámbitos como el diseño, la maquetación o el 'branding' y vimos que hoy en día no era tan difícil montar una editorial», relata, optando por un modelo en el que las personas que componen la editorial se van turnando en los roles según el proyecto.

«La idea es juntarse por proyectos y, en función del que sea, nos involucramos más o menos y hacemos un tipo de trabajo u otro. De ahí el nombre del sello: somos intrusos incluso en el mismo proyecto editorial», bromea. 'Viajando con Thirsty', que ya se encuentra en las librerías, se ha convertido así en el primer título de Intruso que, aunque cuenta con gente involucrada de toda España, imprime sus proyectos en Bilbao e intentará encontrar su hueco en un sector en el que la edición alternativa ha ganado enteros en los últimos años y cuenta con cada vez más visibilidad en el mercado.

Y, para redondear este lanzamiento, el autor getxotarra trabaja también en 'A Thousand Miles to Nobody', proyecto audiovisual a modo de documental que completa el libro de crónicas mediante testimonios de entrevistados grabados con su cámara en este viaje de cuatro meses y que se quedaron fuera por cuestiones de espacio. Un proyecto ambicioso para tratar de comprender mejor un país complejo y convulso a la par que apasionante.