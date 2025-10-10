El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kirmen Uribe, un autor que escribe «en euskera desde Nueva York y para todo el mundo». Spencer Ostrander.

«No creo que lo natural sea vivir donde naces»

Kirmen Uribe protagoniza hoy en el Festival Ja! una conversación con el periodista Miguel Aizpuru que ahondará en su relación con Nueva York

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Vive en el Upper West Side de Manhattan y da clases en el Master de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. « ... No doy lecciones de Literatura, soy un escritor que enseña lo que sabe durante seis meses y nada más. El resto del año me dedico a escribir. ¿Qué más puedo pedir? La verdad es que me organizo muy bien», reconocía ayer Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970), en conversación telefónica desde Toulouse, donde ha participado en el Festival Cinespaña, antes de ser entrevistado en el Instituto Cervantes. Esta tarde será el turno del Festival Ja!, a las 20.30 horas, en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, en conversación con Miguel Aizpuru, periodista de EL CORREO.

