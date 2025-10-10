Vive en el Upper West Side de Manhattan y da clases en el Master de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York. « ... No doy lecciones de Literatura, soy un escritor que enseña lo que sabe durante seis meses y nada más. El resto del año me dedico a escribir. ¿Qué más puedo pedir? La verdad es que me organizo muy bien», reconocía ayer Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970), en conversación telefónica desde Toulouse, donde ha participado en el Festival Cinespaña, antes de ser entrevistado en el Instituto Cervantes. Esta tarde será el turno del Festival Ja!, a las 20.30 horas, en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, en conversación con Miguel Aizpuru, periodista de EL CORREO.

La temática del certamen literario gira en torno a la Gran Manzana y el autor de 'Bilbao-New York-Bilbao', que obtuvo por esa novela el Premio Nacional de Narrativa hace 16 años, tiene mucho que contar. Es un autor siempre en tránsito. No se detiene ni apoltrona. Da igual que se encuentre en la habitación de un hotel francés o entre las cuatro paredes de su estudio, en Nueva York. «La migración es un tema muy arraigado en mi obra y en mi vida. No creo que lo natural sea vivir donde naces». En su caso la Gran Manzana le aporta toda la energía necesaria para crecer como escritor.

Conservando el equilibrio justo

«Me hacen falta Nueva York y el País Vasco para ser feliz. Lo tengo clarísimo y lo mismo piensa la familia, mi mujer y mis hijos». El escritor de Ondarroa escribe «en euskera y desde Estados Unidos con el mundo entero como destinatario». Una dinámica que le permite mantenerse lejos y muy cerca de sus raíces. Lo ideal para conservar el equilibrio justo. «Soy una persona con muchas inquietudes. De los que escuchan más que habla. Por eso, ahora en Bilbao, tengo curiosidad por saber lo que un periodista millennial, Miguel Aizpuru, dice de mi obra. ¿Qué piensa la gente joven de mi trabajo?». Pese a que lleva siete años en Nueva York, la ciudad que supuestamente no duerme, no se ha dejado atrapar por la vorágine. No le cuesta aislarse de todo y mirar hacia adentro, sin distracciones ni ruido de fondo.

Es la única manera que tiene de bucear en la memoria para rescatar historias de lucha y exilio, como las de la enfermera Karmele Urresti y el trompetista Txomin Letamendi, que dejaron Euskadi tras el estallido de la Guerra Civil y se vieron envueltos en intrigas dignas de una novela de Graham Greene. Pero, claro, quien la ha escrito es Kirmen Uribe. Se trata de 'La hora de despertarnos juntos' y se acaba de estrenar su adaptación a la gran pantalla.

«El director Asier Altuna ha hecho una película preciosa con 'Karmele'. Es una lectura muy personal. Muy vital y musical. Se podía haber limitado a hacer un thriller, pero tiene poesía y belleza». El escritor de Ondarroa siempre se muestra respetuoso con el trabajo ajeno. No es amigo de los juicios lapidarios y prefiere hacer las críticas a la cara. «Es una de las cosas que me gusta de Nueva York. No es costumbre hablar mal de la gente a sus espaldas, porque en cualquier momento se puede necesitar la ayuda del otro».

– ¿Esa manera de ser influye en el humor?

– Claro. No se hacen chascarrillos a tu costa. Van de frente. Tienen un humor sarcástico y ácido pero contigo delante.