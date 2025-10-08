La Biblioteca Foral recuerda a Gabriel Aresti Euskaltzaindia rinde homenaje al poeta con una exposición medio siglo después de su muerte

Miguel Aizpuru Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Con motivo de los 50 años del fallecimiento de Gabriel Aresti, Euskaltzaindia lleva desde junio organizando una serie de actos de recuerdo y divulgación de la obra y legado del genial poeta euskaldun, uno de los autores más innovadores del siglo XX y que murió prematuramente en 1975.

Ahora, Euskaltzaindia ha montado una exposición gratuita en el Salón de Actos de la Biblioteca Foral de Bizkaia, en la calle Diputación, bajo el título '50 urte ba(GA)rik' y que se podrá visitar hasta el próximo 7 de noviembre. En ella, se incluyen las memorias autobiográficas menos conocidas de Gabriel Aresti y, junto a ellas, muestras de sus obras presentadas en diversos paneles: traducciones, descripción de una pieza teatral, poemas dedicados a Bilbao, versos a su esposa y otra serie de textos.

La mayor parte de las citas, descripciones y muestras de poemas provienen de sus poemarios clásicos: 'Harri eta herri' (1964), 'Euskal harria' (1967), 'Harri herri hau' (1970) y 'Azken harria' (1976). Pero también se han rastreado las revistas 'Egan' y 'Anaitasuna', en busca de los textos originales de Aresti, mostrando su escritura exacta y «el esfuerzo del euskera unificado de la época». Aresti también escribió obras teatrales, entre ellas, 'Oilarganeko etxola batean', presente en la muestra.

Ampliar La máquina de escribir y las gafas del poeta. Euskaltzaindia

La exposición también pone el foco en sus trabajos de traducción. Aresti trasladó al euskera los ocho primeros capítulos del Quijote en 1969, 'La Internacional', de Eugéne Pottier; y algunos poemas del escritor turco Nazim Hikmet ('Lau gartzelak', Lur, 1971), entre otros. Además de sus escritos, la muestra de la Biblioteca Foral también permite escuchar la voz del escritor.