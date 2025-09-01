El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs. E. C.

El aventurero que creó Tarzán

Se cumplen este lunes 150 años del nacimiento del escritor que alumbró el icónico personaje de la selva

Daniel Reboredo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:10

¿Cuándo un personaje de ficción puede llevar al ostracismo a su autor? Generalmente, cuando su impacto cultural trasciende la obra original de éste y ... los ciudadanos lo reconocen e identifican de forma instantánea, incluso sin conocer la identidad del creador, gracias a la calidad del producto cultural que lo contiene, a su exposición en la trama, a la conexión emocional que crea con los lectores y, sobre todo, al impulso global propiciado por una publicidad y divulgación acertada. Este es el caso de 'Tarzán de los monos' y de Edgar Rice Burroughs, conocido el primero en todo el planeta gracias al cine y minusvalorado el segundo a causa de la fama de su creación literaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El aventurero que creó Tarzán

El aventurero que creó Tarzán