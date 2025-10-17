El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El veterano librero Iñaki, de la libería Jakinbide, enseña su ejemplar de caza de mil euros E. Vargas

En el Arenal los libros no envejecen

La cita bilbaína con el libro antiguo y de ocasión cumple 47 años reuniendo a libreros, escritores y amantes del papel que siguen apostando por el valor de lo tangible

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:06

Comenta

El Arenal vuelve a oler a papel y a pasado. Entre cubiertas gastadas, marcapáginas que asoman y visitantes que rebuscan sin prisa, la 47ª Feria ... del Libro Antiguo y de Ocasión ha vuelto a llenar el corazón de Bilbao de historias que buscan una segunda vida. Son cuarenta casetas donde conviven las gangas de un euro con joyas literarias que llevan siglos viajando de mano en mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En el Arenal los libros no envejecen

En el Arenal los libros no envejecen