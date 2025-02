Un amor imposible en el convulso Bilbao de hace un siglo

Elena Peña (Bilbao, 1981) se lo pone muy difícil a las dos protagonistas de su tercera novela para adultos: Amelia e Irune protagonizan en 'Lo que calla tu mirada' una historia de amor entre mujeres en una época terriblemente patriarcal y dominada por los hombres. ... Y, para colmo, de dos estratos sociales completamente opuestos. Amelia, de la alta burguesía bilbaína y directora en la sombra de una fábrica de gaseosa, e Irune, criada en el orfanato de La Casilla y que trata de salir adelante como puede.

Las 450 páginas de 'Lo que calla tu mirada' (Ediciones B) arrancan en 1914, año de inicio de la Primera Guerra Mundial que, pese a neutralidad española, sí afecta de lleno a Amelia Eguren, que afronta un matrimonio de conveniencia con Friedrich Manheim, un comerciante de origen alemán. Y, de fondo, las luchas obreras en auge en una Bizkaia en plena expansión industrial y con unas condiciones de miseria para las clases trabajadoras.

Admite Peña en conversación con EL CORREO que ha puesto muchas trabas a estas dos mujeres que, cada una en su ámbito, batallan por seguir adelante en épocas de guerras, crisis e incluso pandemias, como la mal llamada 'gripe española' de 1918. «Se lo he puesto un poco complicado, ellas ni siquiera se plantean en un primer momento que sus sentimientos puedan ser siquiera amorosos. Los disfrazan de una amistad o de una atracción que no entienden bien y no saben cómo manejar. Les une un cariño y una protección mutua, pero no le saben poner nombre», relata esta autora bilbaína que, tras curtirse en la literatura juvenil, lleva ya publicados tres títulos para adultos.

Portada del libro. Ediciones B

En esta última, que presenta este viernes por la tarde en la librería Elkar de Iparragirre, ha optado por situar la trama en el Bilbao de hace un siglo que, pese al paso del tiempo, presenta escenarios totalmente reconocibles para el lector: «Me ha gustado plasmar edificios que vemos todos los días y ya existían en la época, como el Teatro Arriaga o el Campos Elíseos, e incluso el Café Boulevard». Y, para la ambientación y el reflejo social, Peña se ha sumergido en documentación de la época, «sobre todo periódicos, artículos y hemeroteca de bibliotecas».

La historia se prolonga asimismo por los años 30 del siglo pasado, una época de avances en España que se ve truncada por la Guerra Civil: «La parte más esperanzadora de la novela es la de la Segunda República, quizás la más tranquila de la trama, que acaba en 1937, la semana de la entrada del ejército franquista en Bilbao». Un época intensa y apasionante a todos los niveles que sirve de telón de fondo de esta historia de amor, ambiciones personales y lucha de clases que dibuja la autora en 'Lo que calla tu mirada'.