Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, acompañado por descendientes de Unamuno y miembros de la corporación municipal. Ayuntamiento de Bilbao

Aburto reivindica la pasión por «la verdad y la justicia» de Unamuno en su aniversario

El alcalde y familiares del intelectual bilbaíno realizan la tradicional ofrenda a los pies de su efigie para conmemorar los 161 años de su nacimiento

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:45

«No tiene más seso que una rana». «Falso desde la corona hasta las botas de montar». Así definía Miguel de Unamuno a Primo de ... Rivera y Alfonso XIII. Sin medias tintas, con la contundencia de un puñetazo en la mesa. Una costumbre que en 1924 le valió un exilio de más de cinco años con parada en Fuerteventura, París y Hendaya. «Toda su vida estuvo marcada por la pasión, por la verdad y por la libertad», elogiaba este lunes el alcalde, Juan Mari Aburto, en la plaza del Casco Viejo que lleva el nombre del intelectual bilbaíno, con motivo de la ofrenda floral que se ofrece el 29 de septiembre a los pies de la efigie concebida por Victorio Macho.

