La fotógrafa italiana Moriah de Zen. E. C.
Marginalias

La sombra luminosa de Moriah de Zen

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Se llama Moriah de Zen. Es una delicada y sofisticada fotógrafa italiana que nació en Asolo, una hermosa localidad de la región del Véneto que ... es conocida como 'la ciudad de los cien horizontes' por su escenografía montañosa. Moriah vino al País Vasco hace nueve años para realizar un master de investigación y creación artística en la Universidad de Leioa y decidió instalarse definitivamente en la Villa del Nervión, en la que pronto consiguió una beca de la Fundación Bilbo Arte. Pasado mañana, miércoles, inaugurará una exposición de sus trabajos fotográficos en la Sociedad Bilbaína que lleva el título 'Umbra Vitae' y que nos invita a hacer un verdadero viaje iniciático hacia el más hondo y oscuro vientre de la Tierra que, paradójicamente, nos conduce hacia el cielo y la luz.

