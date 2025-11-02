El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pasolini, en la década de los 60. E. C.

Pasolini, en el lado incorrecto

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:58

Fue en la primavera romana de 1968 y en la Facultad de Arquitectura de Valle Giulia. El 1 de marzo los estudiantes se enfrentaron a ... los antidisturbios con piedras, ramas de árboles y bancos que arrancaron del suelo. Unas semanas más tarde Pier Paolo Pasolini les dedicó a aquellos jóvenes un poema inolvidable en el que se ponía de parte de los policías y en el que razonaba que, si había habido obreros en aquel episodio supuestamente revolucionario, eran precisamente éstos: «Vais con retraso, queridos. / Ahora los periodistas de todo el mundo (incluidos los de las televisiones) / os lamen (como aún se dice en la jerga universitaria) el culo. Yo no, queridos. / Tenéis cara de niños de papá. / Os odio como odio a vuestros papás. / (…) Cuando ayer en Valle Giulia os liasteis a mamporros/ con los policías, / ¡yo simpatizaba con los policías! / Porque los policías son hijos de pobres. / Vienen de las periferias...».

