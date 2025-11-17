El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El escritor Robert Brasillach, fusilado a los 35 años en 1945.
El Brasillach de Alice Kaplan

La autora recupera el caso de Robert Brasillach, el escritor fusilado a los 35 años en la Francia de 1945 por alta traición

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Bilbao

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:30

Robert Brasillach fue fusilado a los 35 años en la Francia de 1945 por alta traición. Su caso fue el de un joven escritor de ... talento que se desvió con una consternadora contundencia hacia el fascismo y el antisemitismo. Su causa ideológica y su actividad propagandística durante la guerra eran indefendibles, pero su ejecución fue una impostura histórica. Con ella De Gaulle limpiaba la culpa colectiva del colaboracionismo e instauraba el relato de una generalizada Resistencia. Brasillach fue ejecutado mientras quedaban en libertad muchos responsables directos de las atrocidades del Estado de Vichy, y su sentencia fue dictada por unos jueces que habían ejercido su oficio en el sistema judicial de aquel mismo régimen.

