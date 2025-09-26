El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Retrato de Alfonso XIII y portada del Congressional Club Cook Book (1927).

Las recetas de Alfonso XIII

Gastrohistorias ·

En 1927 el rey participó en un libro de cocina estadounidense compartiendo las fórmulas que se usaban en palacio para elaborar tortilla de patatas y cocido madrileño

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:27

Será cocinillas Felipe VI? ¿Tendrán buena mano para guisar —o lo habrán hecho alguna vez— Leonor y Sofía? Que yo sepa, desde Casa Real nunca ... se ha informado acerca de algo tan cotidiano, sencillo y simpático como si los reyes, la princesa y la infanta suelen cocinar. Del don Juan Carlos sabemos, seguramente para su desgracia, que es aficionado a las barbacoas al aire libre y que es capaz, como cualquier hijo de vecino, de parrillear en pantalón corto y con la gorra colocada hacia atrás. Ahí el emérito hizo un guiño a su abuelo Alfonso XIII (1886 - 1941), prototipo original del monarca campechano y un tanto crápula amante de las mujeres, la caza, el polo, el vino y el buen comer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  4. 4 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  5. 5

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  6. 6

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia
  8. 8

    Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis
  9. 9

    Criticas a las txosnas por oponerse a TicketBai y dudas con el Guggenheim
  10. 10 Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las recetas de Alfonso XIII

Las recetas de Alfonso XIII