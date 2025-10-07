Se busca marmitón para cruzar el Atlántico como hace 500 años

Guillermo Elejabeitia Martes, 7 de octubre 2025, 18:54 Comenta Compartir

Se busca marmitón, con conocimientos de marinería, dispuesto a cocinar para los 40 tripulantes de la nao San Juan durante una travesía de mes y medio rumbo a Terranova. Razón: San Sebastián Gastronomika. En su segunda jornada, la cumbre que reúne a lo más granado de la cocina internacional lanzó una invitación a sus congresistas para embarcarse en una aventura que no se repite desde hace quinientos años. Un ballenero hundido frente a las costas de Labrador en 1565 está siendo reconstruido en el museo astillero Albaola de Pasaia y en los próximos meses se dispone a repetir aquella expedición heroica.

Con el apoyo de la Unesco, el barco se ha reconstruido con las mismas técnicas y materiales del siglo XVI. La travesía se realizará también en las mismas condiciones: sin motor, sin GPS, sin comodidades. Solo el viento hinchando las velas y una bodega con los mismos víveres que llevaban entonces los marinos vascos. Sidra, txakoli, jerez y oporto para beber; pan, habas, guisantes, bacalao seco, sardinas saladas, tocino y aceite de oliva para el rancho. Con esos ingredientes —y lo que el mar quiera ofrecerles— el cocinero que se embarque deberá alimentar a la tripulación valiéndose de un fogón que no es más que una caja de hierro llena de ascuas.

El proyecto nace del empeño de Xavier Agote, un donostiarra enamorado del mar que veía con preocupación cómo en el puerto iban desapareciendo los barcos antiguos. Con la idea de preservar una memoria marinera esencial en la historia vasca, fundó Albaola, un museo astillero dedicado a reconstruir embarcaciones tradicionales. La recreación del San Juan es su empresa más ambiciosa hasta la fecha y una de las mayores hazañas de arqueología naval del mundo. Le asesora el historiador Xavier Alberdi, que vela porque todo se haga con escrupulosa fidelidad: desde el uso de alimentos precolombinos hasta el menaje descrito en documentos como el testamento de Juan Sebastián Elcano.

Pese a las limitaciones, parece que se comerá razonablemente bien. Gastronomika invitó este martes a cuatro cocineros vascos de primera fila a aportar ideas para el menú de a bordo. Josean Alija presentó un reconfortante guiso de guisante seco, bacalao, ajo y aceite de oliva. «Si nos ponemos en la piel de esos marinos que pasan el día luchando por su vida, creo que lo que más agradecerían es un plato caliente», explicó. En la misma línea, Roberto Ruiz, de Hika, preparó una zurrukutuna, espesa sopa de ajo, bacalao y zopako, ese pan abizcochado que constituía la base de la alimentación a bordo, «seguramente remojado con sidra o txakolí, a falta de agua dulce». Pablo Loureiro, de Casa Urola, sirvió un guiso de pulpo seco, y Javier Rivero y Gorka Rico, de Ama Tolosa, cerraron el menú marinero con carne de potro conservada en manteca. De propina, el noruego Christopher Haatuft aportó arenques, bacalaos secos y carne de ballena ahumada: un eco nórdico de aquella dieta de supervivencia en el Atlántico Norte.

Finalizada la presentación, un escribano de Albaola —ataviado con ropajes de época— se apostó a la puerta del auditorio para anotar los nombres de los valientes dispuestos a enrolarse en la travesía. Fueron unos cuantos: desde estudiantes del Madrid Culinary Campus hasta chefs como David Ronquillo o Xune Andrade. Entre los más decididos, Joseba Azkarate, de Abadiño, cocinero y aventurero, aficionado a la mar y con ganas de vivir una historia que contar a los nietos.

El resto de la jornada del congreso siguió la misma estela marinera, con ponencias de chefs como Álvaro Garrido, que habló del protagonismo del Cantábrico en la carta de Mina, o Sergio Ortiz de Zárate, que defendió el uso de pescados de descarte. Los medios para capturar ese oro azul han cambiado mucho en cinco siglos, pero, como recordó Ortiz de Zárate, «la gente de mar se merece que respetemos lo que pescan y no tiremos nada».