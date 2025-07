Los Gallagher se reconcilian en el escenario

T. Abajo Sábado, 5 de julio 2025, 16:25 Comenta Compartir

«Hay ambiente de Mánchester por aquí», dijo Liam Gallagher poco después de salir al escenario en el Principality Stadium de Cardiff ante 74.000 personas que apenas podían contener la emoción. Oasis rompió 16 años de silencio con un concierto que colmó las expectativas en lo musical –ofrecieron lo que la gente quería oír, todos sus himnos– y dejó gestos esperanzadores en lo personal, aunque nunca se sabe. Los dos hermanos saludaron al público cogidos de la mano antes de empezar su actuación con 'Hello', un hit que sonó tan bien como en el 95.

A partir de ahí desgranaron su repertorio de éxitos: entre otros, 'Wonderwall', 'Champagne supernova', 'Cigarettes & Alcohol', 'Supersonic' y 'Roll With It', que cantaron juntos en escena. No podía faltar 'Don't Look Back in Anger'', cargada de simbolismo, y con 'Life Forever' rindieron homenaje a Diogo Jota, futbolista del Liverpool y de la selección portuguesa fallecido el jueves en un accidente de tráfico en Zamora. Hicieron lo que mejor saben escoltados por Paul Bonehead Arthurs, miembro del plantel original, y Gem Archer a las guitarras, el bajo Andy Bell y el batería Joey Waronker, que se estrenaba con la banda.

Se les veía disfrutar, aunque no tanto como a un público entregado que ya no esperaba volver a verlos juntos tras la ruptura en la que acabó su enésima pelea. Algunos llevaban horas acampados para garantizarse un buen lugar en una cita histórica. «Va a ser una experiencia que cambiará mi vida», declaró a AFP Omar Llamas, de 39 años, que voló desde México para presenciar el arranque de la gira. Era notable presencia de veinteañeros entre la gente que coreaba sus éxitos de los 90, prueba de la influencia de la banda.

Ante tanto entusiasmo, Liam Gallagher hizo un comentario irónico en alusión al polémico sistema de precio dinámico impuesto por Ticketmaster, con importes escandalosos que ha criticado la propia banda. «¿Se lo están pasando bien? ¿Vale la pena las 40.000 libras que pagaron por la entrada?», bromeó desde el escenario. Su voz derrochaba energía y parecía dispuesto a comerse el micrófono, aunque en algunos momentos cedió el protagonismo a su hermano Noel.

Con esta noche mágica empieza una gira que continuará en Mánchester, su ciudad natal, donde tienen programadas cinco fechas. El concierto más multitudinario reunirá a 90.000 personas en el estadio londinense de Wembley si todo sale como está previsto. De los 14 conciertos anunciados inicialmente han pasado a 41 –ninguno en España– una gira extraordinariamente rentable que acabará el 23 de noviembre en Brasil y, según algunas estimaciones les granjeará 50 millones de libras (unos 58 millones de euros) a cada uno, mucho más de lo que ganaron antes de la ruptura. Hay buenas razones para escenificar la reconciliación y ambos parecen haber tomado en serio su regreso, aunque su historial de peleas y plantones aconseja prudencia, Se ha estipulado que no cobrarán nada de lo pactado en cada concierto hasta pisar el escenario.

