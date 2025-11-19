El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ballet en el Colegio La Pureza, en la edición del año pasado. EL CORREO

Fair Saturday lucha por situar «la cultura y la empatía» en el centro de la sociedad

La jornada del sabádo 29 ofrecerá cerca de 100 eventos, desde conciertos a espectáculos de danza y recitales poéticos, que se repartirán por toda Bizkaia y tendrán un fin social

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

El sábado 29 se celebrará la undécima edición de Fair Saturday, un movimiento cultural con impacto social que cada año desafía el consumismo del Black ... Friday con una propuesta diferente: situar «la cultura y la empatía social» en el centro de nuestras vidas. «Lo que comenzó como un sueño en 2014 con 17 coros de Euskadi se ha convertido en un fenómeno global», enfatizaba este miércoles en rueda de prensa Jordi Albareda, presidente de la Fundación Fair Saturday. Se ofrecerán cerca de 100 eventos repartidos por toda Bizkaia, y se contará con más de 140 organizaciones culturales y colectivos de artistas, 50 espacios y 45 proyectos sociales.

