Fair Saturday lucha por situar «la cultura y la empatía» en el centro de la sociedad

El sábado 29 se celebrará la undécima edición de Fair Saturday, un movimiento cultural con impacto social que cada año desafía el consumismo del Black ... Friday con una propuesta diferente: situar «la cultura y la empatía social» en el centro de nuestras vidas. «Lo que comenzó como un sueño en 2014 con 17 coros de Euskadi se ha convertido en un fenómeno global», enfatizaba este miércoles en rueda de prensa Jordi Albareda, presidente de la Fundación Fair Saturday. Se ofrecerán cerca de 100 eventos repartidos por toda Bizkaia, y se contará con más de 140 organizaciones culturales y colectivos de artistas, 50 espacios y 45 proyectos sociales.

El festival abarca todas las disciplinas artísticas —música, teatro, danza, artes plásticas, cine y literatura— y se desarrolla tanto en espacios tradicionales como en lugares públicos inesperados. Entre las actividades destacan proyecciones en el Guggenheim, conciertos solidarios en parroquias, espectáculos de danza en centros comerciales como Zubiarte, y actuaciones en diversos municipios vizcaínos como Getxo, Leioa, Portugalete, Berango y Mundaka. En toda la programación se mantiene viva la esencia del Fair Saturday: cada evento cultural apoya un proyecto social elegido por los propios artistas y organizaciones participantes.

«En nuestro caso respaldamos tres propuestas. Por la mañana, en la plaza del Solar habrá un piano que podrán tocar tanto los aficionados como los profesionales. Luego, en los bajos del Ayuntamiento el grupo África mande dará un concierto y, por último, en el convento Siervas de María actuarán dos corales, Xuxurlariak y Pleamar. Todo irá en favor de nuestra organización, que es una entidad de cooperación al desarrollo. Intervenimos en Senegal y en el País Vasco nos centramos en la educación», explicaba en la presentación de la jornada Mercedes Sánchez-Cruzado, fundadora de la asociación Creando Futuros. Entre las entidades beneficiarias se encuentran también Médicos del Mundo Euskadi, Fundación Síndrome de Down del País Vasco y la Asociación de Cáncer de Mama de Bizkaia.

El año pasado se generaron más de 700.000 euros para proyectos sociales y se convocaron a más de 775.000 asistentes. El movimiento Fair Saturday se ha consolidado como la mayor movilización cultural con impacto social a nivel internacional. La diversidad es la tónica dominante: lo mismo se monta un concierto en el atrio de Azkuna Zentroa a favor de la Asociación Sanfilippo Euskadi VASS Elkarte que se ofrece en la Biblioteca de Bidebarrieta un recital poético con Laura Sam y Lova Lois destinado a la Asociación Iñurri (que acompaña a las familias en procesos oncológicos desde una mirada feminista, comunitaria y transformadora).

El pistoletazo de salida

El pistoletazo de salida se dará la noche del viernes, a las 19.30 horas, con Ei! Bilbao, el megaconcierto inaugural que desde 2017 reúne a 2.500 voces en escena en Miribilla. Este evento, impulsado por la Fundación Fair Saturday y BBK con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento, se ha convertido en uno de los mayores conciertos participativos con impacto social de Europa. Reunirá a 2.500 artistas procedentes de 85 organizaciones culturales de 37 municipios de Bizkaia, incluyendo más de 70 coros y 39 colegios.

El Ei! Bilbao tendrá un importante impacto en el ecosistema cultural local, con más de 140.000 euros en cachés para las organizaciones participantes, de los cuales 50.000 euros se destinarán específicamente al ámbito coral. Además, los centros escolares participantes donarán sus cachés —unos 20.000 euros— a causas sociales elegidas por los propios colegios. Desde su creación, este macroespectáculo ha generado más de 200.000 euros para el mundo coral de Bizkaia.