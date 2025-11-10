Etxepare organiza un congreso sobre lenguas minorizadas en contexto francófono

E. C. Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

Las universidades Sorbonne Université y Sorbonne Nouvelle acogerán en París, los próximos días 19 y 20, el congreso internacional 'Langues minorisées en contexte francophone: traduire, transmettre, transformer' ('Lenguas minorizadas en contexto francófono: traducir, transmitir, transformar'), organizado por Etxepare Euskal Institutua en colaboración con ambas instituciones, sobre los desafíos de las lenguas minorizadas en el universo de habla francesa.

El encuentro se enmarca en el 15 aniversario del Instituto Etxepare y en la iniciativa 'Ça colle au basque', puesta en marcha para «fortalecer la proyección del euskera y de la creación vasca en el universo francófono, fomentando la colaboración cultural y académica entre el País Vasco y el mundo de habla francesa», han recordado desde el Instituto vasco.

El congreso, que reunirá a 20 ponentes de nueve universidades, abordará los desafíos actuales de las lenguas minorizadas en el contexto francófono, «visibilizando y reivindicando la función social de las lenguas en situación diglósica y la diversidad lingüística en el corazón académico» de París.

Con el euskera como punto de partida y «fuente de inspiración», el congreso abrirá un diálogo entre lenguas minorizadas que conviven en el espacio francófono, a través de tres mesas redondas y dos conferencias plenarias centradas en las dinámicas de traducción, transmisión y reconocimiento de estas lenguas y de sus derechos.

Participarán profesores y especialistas en campos como la lingüística, la traducción, la literatura comparada, la ciencia política, la sociología, la antropología y los estudios culturales. «Será el primer foro académico de alto nivel que sitúe al euskera en el centro del debate sobre las lenguas minorizadas en la francofonía, junto a otras como las lenguas indígenas de la Guyana Francesa, el criollo antillano o el bretón», destacaron desde Etxepare.

Temas

País Vasco