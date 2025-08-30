El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jennifer Lawrence en la alfombra roja de la gala de los Oscar del año pasado. Seuters

¿Un premio merecido?

Atraer a cualquier precio estrellas al festival desprestigiaría el galardón

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:57

La concesión en el Zinemaldia del Premio Donostia a Jennifer Lawrence genera por lo menos una mínima reflexión. Con 35 años Lawrence es la ganadora ... más joven de este premio, un galardón que en su filosofía busca «homenajear y reconocer la trayectoria profesional de actores y actrices excepcionales, celebrando la calidad interpretativa, la verdad y la sutileza en sus trabajos a lo largo del tiempo». ¿Encajan en esta filosofía Jennifer Lawrence y su carrera? Pues según se quiera ver. Ciertamente la actriz estadounidense es una intérprete excepcional, con una versatilidad y una capacidad notable para abordar una pluralidad de géneros y personajes complejos, siempre dúctil y acoplada a la dirección de sus películas.

