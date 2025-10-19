El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Vista de la Metropolitan Opera House, en el Lincoln Center de Nueva York. Reuters
Sin rodeos

Museos, una expansión cuestionable

La presencia occidental en el Golfo Pérsico puede ser agente de transformación, pero no blanqueamiento de las autocracias

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Resulta incontestable la idea de que la expansión global de los museos occidentales es un fenómeno con un cierto éxito basado en el diálogo cultural ... y la transformación social y económica. Otra cosa es el debate sobre la presencia de esos museos en países que no se consideran democracias plenas, que son gobernados por monarquías absolutas o que tienen estructuras de poder autoritarias. Naturalmente me refiero a los países del Golfo Pérsico, en los que numerosas instituciones culturales han centrado su expansión global a cambio de millones de dólares. Esta expansión que de un lado se puede justificar por su aportación al entendimiento y la cooperación de los pueblos o por su impulso al cambio cultural y económico, de otro también se puede criticar por el carácter comercial y por el estímulo que producen los petrodólares en unos museos occidentales que buscan aumentar sus ingresos y ganar nuevos mercados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Museos, una expansión cuestionable

Museos, una expansión cuestionable