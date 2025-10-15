El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en el Congreso de la Lengua Española en Arequipa (Perú). Efe

García Montero y la RAE

Cuando a uno le han nombrado a dedo por estricta afinidad política, no conviene que dispare verbalmente contra quien ha sido elegido con la libre votación de sus miembros

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Bilbao

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:29

Tiene su punto de ironía que la Generalitat catalana condecore a García Montero «por fomentar el diálogo entre las culturas españolas», justo cuando el eximio ... poeta acaba de incendiar el Congreso de la lengua en Arequipa, señalando y atacando al director de la RAE o poniendo en solfa la imagen de España en pleno impulso por la colaboración panhispánica allende los mares, esto último un fin compartido por el Instituto Cervantes y la misma RAE. Dígase, eso sí, que la institución que dirige García Montero también tiene como misión la promoción de las lenguas cooficiales, una tarea en la que se afana especialmente el relevante poeta, ya sea por vocación sincera o por encomienda obediente de quien le sostiene políticamente en el cargo, especialmente en lo que al catalán se refiere, algo que probablemente habrá pesado en la distinción que le otorga la Generalitat.

