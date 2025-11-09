El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cultura, un adorno barato

No se entiende la marginación de un pilar del Estado de Bienestaren las cuentas públicas

Enrique Portocarrero

Enrique Portocarrero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:01

No se discute que la cultura es también un pilar fundamental del Estado de Bienestar, tanto un derecho de los ciudadanos y una obligación de ... los poderes públicos, como un elemento que favorece la cohesión social y el desarrollo económico. Por eso no se entiende bien su actual consideración marginal en las cuentas públicas, en las que la lógica prioridad de otras partidas del Estado de Bienestar (educación, salud, vivienda, seguridad social…) acaba dejando en un adorno barato el gasto de la política cultural.

