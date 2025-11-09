El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Escena de 'In the land of brothers'.

ZINEXIT invita a reflexionar sobre los Derechos Humanos y el cine en los Golem

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

ZINEXIT es la 15ª edición de la Muestra de Cine y Derechos Humanos, promovida por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. ... Se celebrará a partir de mañana y hasta el viernes en las salas Golem de Azkuna Zentroa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  2. 2

    Niveles elevados de una bacteria desaconsejan el baño en la futura playa urbana de Santurtzi
  3. 3 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5

    El estruendo de un avión ucraniano rompe el silencio de la noche vizcaína
  6. 6

    «La ambulancia nos ha dejado tirados»
  7. 7 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  8. 8 Bilbao «impide» una charla feminista sobre el campamento de Bernedo
  9. 9

    Joaquín Sabina emociona y pone en pie a la penúltima ciudad de su carrera
  10. 10

    El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ZINEXIT invita a reflexionar sobre los Derechos Humanos y el cine en los Golem

ZINEXIT invita a reflexionar sobre los Derechos Humanos y el cine en los Golem