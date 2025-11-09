ZINEXIT invita a reflexionar sobre los Derechos Humanos y el cine en los Golem

ZINEXIT es la 15ª edición de la Muestra de Cine y Derechos Humanos, promovida por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. ... Se celebrará a partir de mañana y hasta el viernes en las salas Golem de Azkuna Zentroa.

La entrada es gratuita hasta completar aforo, con recogida de entradas en taquilla. La programación incluye tres estrenos absolutos en Bilbao: 'In the land of brothers', de Raha Amirfazli y Alireza Ghasemi; 'Coexistence, my ass!', de Amber Fares; y '2000 meters to Andriivka', de Mstyslav Chernov. También se proyectará la última película del cineasta bilbaíno Ibon Cormenzana, 'Cuatro Paredes'.

Todas las proyecciones incluyen coloquios abiertos al público con expertos y protagonistas vinculados a los temas de cada película. ZINEXIT se clausurará con el clásico 'Sed de mal', de Orson Welles.