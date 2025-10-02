El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El genocidio palestino está presente con el estreno de 'Put Your Soul on Your Hand and Walk'. E. C.

Zinemakumeak gara! cumple 30 años de películas dirigidas por mujeres con una retrospectiva, cintas contemporáneas y una gala

Azkuna Zentroa, BilbaoArte y la sala BBK acogen este festival, que se celebra del 27 al 31 de octubre e incluye actos paralelos que se extienden durante todo el mes

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:52

La muestra de cine dirigido por mujeres Zinemakumeak gara! cumple 30 años, y para celebrarlo, entre el 27 y el 31 de octubre, repasará estas ... tres décadas con un ciclo retrospectivo en BilbaoArte, talleres formativos, mesas redondas, sesiones especiales y la proyección de su sección oficial en los cines Golem Alhóndiga. Además, habrá una gran gala de inauguración para el mismo 27 en la Sala BBK; presentada por la actriz María Urcelay, acogerá la entrega de dos importantes premios: el Simone de Beauvoir, que reconocerá la trayectoria de las cineastas Alauda Ruiz de Azúa y María Ripoll, y el Bihargi Saria, para las fundadoras de la productora Al Borde Films: Sara Blanco Pérez, Marta Gómez Calderón y Paula Iglesias Rodríguez. La velada se convertirá en una experiencia inmersiva y sensorial gracias a la actuación de la cantante María Berasarte y el guitarra Javier Sánchez, el estreno de una pieza musical compuesta por Nerea Alberdi expresamente para esta ceremonia y los audiovisuales de Estudio Gheada.

