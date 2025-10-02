Zinemakumeak gara! cumple 30 años de películas dirigidas por mujeres con una retrospectiva, cintas contemporáneas y una gala

La muestra de cine dirigido por mujeres Zinemakumeak gara! cumple 30 años, y para celebrarlo, entre el 27 y el 31 de octubre, repasará estas ... tres décadas con un ciclo retrospectivo en BilbaoArte, talleres formativos, mesas redondas, sesiones especiales y la proyección de su sección oficial en los cines Golem Alhóndiga. Además, habrá una gran gala de inauguración para el mismo 27 en la Sala BBK; presentada por la actriz María Urcelay, acogerá la entrega de dos importantes premios: el Simone de Beauvoir, que reconocerá la trayectoria de las cineastas Alauda Ruiz de Azúa y María Ripoll, y el Bihargi Saria, para las fundadoras de la productora Al Borde Films: Sara Blanco Pérez, Marta Gómez Calderón y Paula Iglesias Rodríguez. La velada se convertirá en una experiencia inmersiva y sensorial gracias a la actuación de la cantante María Berasarte y el guitarra Javier Sánchez, el estreno de una pieza musical compuesta por Nerea Alberdi expresamente para esta ceremonia y los audiovisuales de Estudio Gheada.

Los actos de este cumpleaños arrancarán sin embargo ya la semana anterior con un ciclo retrospectivo, 'Cómo aprender a ser mujer (y no morir en el intento)', del 20 al 24 de octubre en BilbaoArte con entrada gratuita. Se trata de un viaje a través de los 30 años de historia del festival, con largometrajes internacionales emblemáticos y cortometrajes de cineastas vascas. Entre la selección, 'Perversiones de mujer' (Susan Streitfeld, 1995), 'Rachida' (Yamina Bachir-Chouikh, 2002), 'La batalla de Solferino' (Justine Triet, 2013) o 'Las mujeres de verdad tienen curvas' (Patricia Cardoso, 2002).

Ampliar Fotograma dela cinta taiwanesa 'La chica zurda'. E. C.

Se engloba aquí también la propuesta 'Cortos en Femenino', dirigidos por mujeres y de producción española convocado anualmente por TRAMA (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres). Además, el martes 21 (Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia) se impartirá el taller 'El viaje de la heroína'; a cargo de la docente Belén Ruiz Soroa , «explorará modelos narrativos alternativos al tradicional 'viaje del héroe', analizando la construcción de protagonistas femeninas en el cine.

La sección principal, 'Pantalla Grande/Pantaila Handia' se desarrollará del 28 al 31 de octubre en los cines Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa con una selección de cine internacional, estrenos que han competido recientemente en festivales como Cannes, Locarno, Berlín, Seminci y San Sebastián. Entre las escogidas están 'Nuestra tierra', el esperado documental de la aclamada directora argentina Lucrecia Martel; 'Blue Heron', de Sophy Romvari; 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski; o 'La chica zurda', de la taiwanesa Shih-Ching Tsou, entre otras. Además, la selección incluye el estreno de 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', sobre el genocidio palestino a través de videollamadas de la directora iaraní Sepideh Farsí con la periodista Fatma Hassona.

Ampliar Escena de 'Sound of Falling'. E. C.

La programación se completa con una 'Sesión Especial' el 30 de octubre en la Sala BBK, donde se proyectará la película 'Sorda', de Eva Libertad, sobre los desafíos de una mujer sorda ante la maternidad. Inmediatamente después se celebrará la mesa redonda 'Psicología, feminismo y anti capacitismo', en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia con expertas como Vicenta Alonso de la Cruz, Aitziber Uriarte e Iraia Nieto Merino, que dialogarán sobre las realidades que atraviesan las mujeres con discapacidad sensorial (contará con intérprete de lengua de signos).

La Sala Bastida (Azkuna Zentroa) acogerá el jueves 30 un diálogo abierto entre las docentes universitarias y expertas en Inteligencia Artificial Laura Benítez y Alejandra Bueno, quienes, según la organización, «debatirán sobre el sesgo de género, las amenazas y oportunidades de esta revolución tecnológica, y cómo la IA puede impactar sobre las mujeres la presencia y representación de las mujeres en la creación cultural».

Ampliar 'Perversiones de mujer'.

Para complementar el programa, la estación de Abando de Metro Bilbao acogerá del 1 al 15 de este mes la exposición '30 años después', que recorrerá estas tres décadas de historia con 10 paneles ilustrados con carteles de la muestra acompañados de audioguías. Y a partir del día 16 de octubre continuará en la estación de Moyua. .Al término de los actos en Bilbao y en el plazo de dos semanas, el festival se extenderá a Basauri y Portugalete hasta donde Zinemakumeak gara! llevará parte de su programación.