Zinegoak convierte Bilbao en la capital de la diversidad sexual desde el 23 de junio

Mucho ha llovido desde que en 2004 Eloy de la Iglesia recibió el Premio Honorífico en la primera edición de Zinegoak, por entonces Festival Internacional ... de Cine Gay-Lesbo-Trans de Bilbao. 22 ediciones después, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTBIQ+ de Bilbao ya no tiene que justificar su existencia. Más de medio centenar de actividades relacionadas con la cultura y la diversidad sexual tomarán la capital vizcaína desde el 23 de junio.

La homenajeada este año será la cineasta taiwanesa Zero Chou. Su obra «está profundamente comprometida con la representación de las experiencias queer, especialmente en un contexto donde estos temas aún enfrentan resistencia y conservadurismo», según asegura el festival. La autora de 'Spider Lilies' recibirá el galardón en la gala de inauguración en el teatro Arriaga, donde actuará además el grupo Esanezin.

Mención Especial del Jurado a la dirección en el Festival de Málaga, 'Jone batzuetan' (Jone, a veces) es la ópera prima de Sara Fantova, que compite en la sección oficial. El drama de una comparsera lesbiana de Kaskagorri con un padre enfermo de párkinson rodado en las fiestas de Bilbao de 2023. Además de este estreno en Euskadi, otros seis cortos vascos se proyectarán en Zinegoak: '¿Dónde estás?', de Marina Moreno; 'Judoka', de Ander Iriarte; 'Maitemina', de Erik Rodríguez; 'Inkognita', de Julen Gorosabel; 'Azkena', de Ane Inés Landeta y Lorea Lyons; y 'La raíz', de Isabel Sáez.

Alaitz Arenzana, directora del certamen, asegura que este año se centran «en las redes de resistencia y afectos que creamos desde las disidencias, con el objetivo de poder repensar modelos que vayan más allá de las estructuras tradicionales». Yda unos cuantos ejemplos. 'Truth or Dare' reflexiona sobre los encuentros sexuales en grupo consentidos; el documental 'Love Alone Can't Make a Child' sigue durante años a dos mujeres que sueñan con tener un hijo; la cinta colombiana 'Brigitte Planeta B' toma su nombre de una activista transgénero de la ecología, que reivindica lo queer en especies animales y plantas.

Primer largo sobre el sida

Las infancias trans también tendrán su hueco en la programación de Zinegoak. La cinta brasileña 'Avenida Beira-Mar' narra la amistad y el descubrimiento de dos chicas adolescentes en las playas de Río, una de ellas trans. El sábado 21 de junio se celebrará asimismo la gala ZiNaizen, que toma su nombre de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Euskadi y Navarra, de la que salió Sofía Otero, la niña de '20.000 especies de abejas'.

La obra de teatro 'Hermafroditas a caballo o la rebelión del deseo', que se representará en Getxo, y el rescate de títulos como 'Buddies', considerado el primer largo sobre el sida en 1985, completan la agenda de Zinegoak, que también se puede disfrutar en la plataforma Primeran de ETB.