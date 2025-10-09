El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Cartel de la próxima edición de Zinebi. E. C.

Zinebi presenta el cartel de su 67 edición, diseñado por José Luis Agreda, director artístico de 'Robot Dreams'

El festival, que se celebrará entre el 21 y el 28 de noviembre, apuesta por una colorida obra del reputado ilustrador sevillano

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:58

Comenta

Zinebi ha presentado este jueves el cartel oficial de su 67 edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre. En esta ocasión, la ... imagen ha sido creada por el dibujante y director artístico de cine José Luis Ágreda, uno de los nombres más destacados de la ilustración y la animación española, recientemente nominado al Óscar por la aclamada 'Robot Dreams'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  2. 2

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  3. 3

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  4. 4

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  7. 7

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  8. 8

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  10. 10

    Hamás e Israel firman la paz mientras comienzan a reunir a los rehenes en puntos seguros de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zinebi presenta el cartel de su 67 edición, diseñado por José Luis Agreda, director artístico de 'Robot Dreams'

Zinebi presenta el cartel de su 67 edición, diseñado por José Luis Agreda, director artístico de &#039;Robot Dreams&#039;