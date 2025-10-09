Zinebi presenta el cartel de su 67 edición, diseñado por José Luis Agreda, director artístico de 'Robot Dreams'

Zinebi ha presentado este jueves el cartel oficial de su 67 edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre. En esta ocasión, la ... imagen ha sido creada por el dibujante y director artístico de cine José Luis Ágreda, uno de los nombres más destacados de la ilustración y la animación española, recientemente nominado al Óscar por la aclamada 'Robot Dreams'.

Una obra artística que, según trasladan desde la organización del festival, refleja «la importancia de la diversidad y la fuerza del equipo en la creación audiovisual». En el plano artístico, el cartel destaca por su colorido fondo amarillo y su fuerza cromática, con una composición que «transmite energía y movimiento, reflejando la vitalidad del cine».

Ágreda apuesta así por un lenguaje gráfico contemporáneo, fresco y reconocible, en el que predominan figuras estilizadas y planos superpuestos que evocan la acción del rodaje. Zinebi se reivindica así como « espacio vivo de creación, diálogo y participación ciudadana», al tiempo que se alinea con la trayectoria del autor sevillano, «siempre atento a la intersección entre ilustración, narrativa visual y cultura popular».

En palabras del propio Ágreda, se trata de un cartel que representa «la fuerza colectiva que impulsa al cine». Nacido en Sevilla en 1971, José Luis Ágreda mantiene una estrecha vinculación con Bilbao, ciudad en la que vivió su infancia y adolescencia y donde dio sus primeros pasos como dibujante. En Bilbao comenzó a publicar en fanzines vascos y en la revista 'La Comictiva'.