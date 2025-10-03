El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los directores de 'Maspalomas', José Mari Goenaga y Aitor Arregi, en el Zinemaldia. AFP

Nuestro lugar en el mundo

'Maspalomas' pone encima de la mesa temas para la reflexión de los que dejan poso, de los que no te dejan indiferente

Txema Ezkerra

Director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Gobierno vasco

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:37

En el Kursaal, entre aplausos largos y miradas emocionadas, vi algo más que una película. Vi un espejo, una de esas historias que inspiran y ... que empujan al cambio, la última obra de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, con la magistral interpretación de José Ramón Soroiz, de Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Zorion Eguileor y Kepa Errasti. Vi a Vicente. Y con él, vi a tantos y tantas que siguen buscando o incluso defendiendo, su lugar en el mundo.

