Trump insiste en su idea de imponer un arancel del 100% a las películas hechas fuera de EE UU «Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de EE EE por otros países, como si le quitaran el caramelo a un bebé», dice el presidente norteamericano

I. Ibáñez Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:33 | Actualizado 17:39h.

Donald Trump insistió ayer en su pretensión, avanzada en mayo, de imponer un arancel del 100% a todas aquellas películas producidas en el extranjero que se envíen a EE UU, medida que muchos temen trastocaría la industria de Hollywood. «Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de Estados Unidos por otros países, como si le quitaran el caramelo a un bebé», declaró el mandatario a 'Truth Social', la red social lanzada por el propio Trump a través de la empresa de medios y tecnología Trump Media & Technology Group (TMTG), que él controla mayoritariamente.

La medida ha provocado incertidumbre en los estudios que dependen mayoritariamente de las coproducciones entre países y de los ingresos de taquilla internacionales. La Casa Blanca, sin embargo, no respondió a las dudas planteadas sobre qué instrumento legal emplearía para llevar a la práctica su teoría.

Los principales estudios de aquel país no quisieron realizar comentarios al respecto, pero los expertos en el tema avanzan que un arancel de este tipo, tan elevado y amplio, afectaría a los miles de estadounidenses que trabajan en rodajes en el extranjero. En mayo, tras el anuncio inicial de la subida de aranceles, las acciones de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery cayeron un 2,1% y un 1,3%, respectivamente. Algunos analistas avanzan también que, sin tener más detalles, conllevaría un aumento de los costes que podría recaer en los espectadores.

La meca del cine ha ido apoyándose cada vez más en centros de producción extrajerra de Gran Bretaña, Canadá y Australia gracias a los incentivos fiscales que atren rodajes. Y también se han normalizado las coproducciones con estudios extranjeros, especialmente asiáticos y europeos.