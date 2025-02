Timothée Chalamet presenta a Bob Dylan a la generación TikTok en la Berlinale

Beatriz Juez Viernes, 14 de febrero 2025, 18:16 Comenta Compartir

El actor francoestadounidense Timothée Chalamet presentó este viernes en la Berlinale al cantante, compositor y poeta Bob Dylan a la generación Tik Tok. Chalamet, de 29 años, encarna al prolífico cantante de Minnesota en el entretenido biopic 'Un completo desconocido', del director James Mangold. El filme, nominado a ocho premios Oscar, se entrenará el día 28 en España. El actor no sólo personifica a la perfección a Dylan con sus gestos, su melena y sus inseparables gafas de sol Ray-Ban, sino que también canta y toca estupendamente la guitarra y la armónica en la película.

Chalamet, nominado al Oscar a mejor actor principal por este papel, comenzó la rueda de prensa con algo de retraso al entretenerse para firmar autógrafos a sus fans, que desafiaron la nieve y las bajas temperaturas berlinesas para poder ver de cerca al actor de 'Dune' (2021) y 'Wonka' (2023). El intérprete, que ya estuvo nominado al Oscar al mejor actor por 'Llámame por tu nombre' (2017), consideró «un regalo» poder encarnar en la gran pantalla a «una leyenda» como Bob Dylan, que ha dejado tras de sí «un enorme legado» musical. «Bob Dylan, el hombre, el artista, se convirtió en un faro y un guía para mí hasta el día de hoy». De Dylan, el único cantante ganador del Nobel de Literatura, destacó «su individualidad y su negativa a formar parte de las masas».

Chalamet dijo que no quería hablar en nombre de Dylan «porque está vivito y coleando en Malibú», pero advirtió contra «las figuras de culto». «Hay que tener cuidado con las figuras que se creen salvadores. Hay que desconfiar de cualquiera que diga tener una solución. Eso es, obviamente, una advertencia en 'Dune' de Frank Herbert», explicó.

La película biográfica sigue, con algunas libertades artísticas, los pasos de un joven Bob Dylan (Chalamet) cuando llega en 1961 a Nueva York con su guitarra al hombro y un puñado de canciones en el bolsillo, dispuesto a abrirse camino en la competitiva escena musical de la Gran Manzana. En su meteórica carrera musical como cantautor folk, Dylan logró forjar amistad con algunas de las grandes figuras de la música estadounidense, como Pete Seeger (Edward Norton), Joan Baez (Monica Barbaro), Woody Guthrie (Scoot McNairy) y Johnny Cash (Boy Holbrook). El cantante, que ahora tiene 83 años, sacudió la escena musical cuando conectó su guitarra eléctrica en el Festival de Folk de Newport en 1965. Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, tocó 'Like a Rolling Stone' en ese escenario, para escándalo de los 'folkies' más puristas.

Swinton opina de la actualidad internacional

La actriz escocesa Tilda Swinton, ganadora este año del Oso de Oro honorífico, explicó en rueda de prensa su decisión de acudir a Berlín a recoger este prestigioso galardón a pesar de los llamamientos por parte de los palestinos a boicotear la Berlinale por la guerra en la Franja de Gaza y el apoyo del gobierno alemán a Israel. Swinton, que ha defendido en muchas ocasiones la causa palestina, consideró que era «más útil» para las causas que ella defiende acudir a recoger el premio que no hacerlo.

Swinton instó ya el jueves en la gala de inauguración del festival en un potente discurso a ser «mejores como seres humanos». La actriz denunció «los esfuerzos de ocupación, colonización, adquisición, propiedad o desarrollo de propiedades en la Riviera», sin citar a Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, aunque sus nombres estaban en las cabezas de todos los presentes. También arremetió, entre fuertes aplausos, contra «las políticas de exclusión, persecución o deportación» y denunció que «el asesinato en masa perpetrado por el Estado y facilitado internacionalmente está aterrorizando activamente a más de una parte de nuestro mundo».

«Me emocioné de verdad» al recibir el Oso de Oro honorífico, dijo Swinton cambiando de tema, y explicó que este galardón «significa mucho» para ella porque considera que la Berlinale es «su casa». En este festival de cine se han proyectado 26 películas suyas, entre ellas 'Caravaggio', que ganó el Oso de Plata en 1986; 'El jardín' (1991); 'La playa' (2000); 'Derek' (2008); 'Julia' (2008), y 'Last and First Men' (2020). Swinton también fue presidenta del jurado de la sección oficial de la Berlinale en 2009.

