El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Tamar Novas posa en el Zinemaldia, donde presenta sus tres últimos proyectos. Borja Luna

Tamar Novas, el actor de moda con raíces vascas: «Mi madre es de Barakaldo»

El actor aterriza en el Zinemaldia para presentar sus tres últimos proyectos

Iker Elduayen

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:33

Actor desde niño, con muchos años de trabajo a sus espaldas, Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986) vive un momento dulce. Habla con entusiasmo de ... su oficio, de su amor por el cine y de una carrera que ha sabido construir con paciencia, venciendo la timidez, según él mismo reconoce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  8. 8

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tamar Novas, el actor de moda con raíces vascas: «Mi madre es de Barakaldo»

Tamar Novas, el actor de moda con raíces vascas: «Mi madre es de Barakaldo»