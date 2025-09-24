El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Ramón Barea recibe el Premio Gure Zinema de manos del director Borja Cobeaga en el Festival de San Sebastián O. Belategui

Ramón Barea: «Soy un bilbaíno imperfecto, porque no soy forofo de la Virgen de Begoña ni devoto del Athletic»

El actor recibe el premio Gure Zinema en San Sebastián y anuncia un tercer largo como director sobre la vejez feliz: «Seguiré hasta que se me olvide el texto y tropiece con los muebles»

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:31

Ramón Barea tiene 76 años y la energía de un chaval de 20. Cuando no rueda películas ni series es fácil dónde encontrarle: en Pabellón ... 6, el Off Broadway bilbaíno que levantó de la nada en Zorrozaurre. Cosa rara, Barea no tiene este año ninguna película en el Festival de San Sebastián. Pero allí estaba este miércoles a una hora tan extraña para recibir un premio como las nueve y media de la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  5. 5

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  6. 6

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  7. 7 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  10. 10 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ramón Barea: «Soy un bilbaíno imperfecto, porque no soy forofo de la Virgen de Begoña ni devoto del Athletic»

Ramón Barea: «Soy un bilbaíno imperfecto, porque no soy forofo de la Virgen de Begoña ni devoto del Athletic»