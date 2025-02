Los premios de la crítica norteamericana 'borran' a Karla Sofía Gascón, pero Demi Moore se acuerda de ella

E. C.

Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972) mantiene desde hace días un perfil bajo para evitar que la polémica desatada por sus mensajes en redes sociales salpiquen las candidaturas a las que opta 'Emilia Pérez', trabajo que protagoniza la española. Este viernes, su ausencia en los premios de la crítica norteamericana (Critics Choice Awards) no sorprendió a nadie, pero sí fue llamativa la forma en la que la gala prescindió de su rostro a la hora de entregar el galardón a mejor actriz; categoría a la que estaba nominada Gascón.

Junto a la española, otras cinco intérpretes optaban al reconocimiento: Demi Moore, por 'La sustancia'; Angelina Jolie, por 'María'; Marianne Jean-Baptiste, por 'Mi única familia'; Cynthia Erivo, por 'Wicked', y Mikey Madison, por 'Anora'. Todas ellas estuvieron presentes en la gala celebrada en Los Ángeles. A la hora de nombrar a las nominadas a mejor actriz, en pantalla aparecieron los rostros de las cinco, pero no sucedió lo mismo con Karla Sofía Gascón. Su imagen no estaba presente ni con una fotografía, recurso que se utiliza generalmente cuando algún candidato a un premio no puede estar presente en la gala.

Finalmente, fue Demi Moore quien se alzó con el galardón por su papel en 'La Sustancia', un filme que la ha devuelto a la primera línea de Hollywood gracias a un personaje que teme envejecer y dejar de ser atractiva para la industria del entretenimiento. La estadounidense fue la única que tuvo un recuerdo para Sofía Gascón durante el evento. Al recoger su premio de la mano del también actor Ewan McGregror, Moore ofreció un discurso donde mencionó a todas sus compañeras de nominación, incluida la española. Un gesto que contrastó con las palabras de los miembros del equipo de 'Emilia Pérez'. Ni el director, Jacques Audiard, ni Zoe Saldaña, premiada como mejor actriz de reparto en la gala, nombraron a Gascón en sus intervenciones. Ésta fue la primera aparición pública del elenco y su director en una entrega de premios tras la crisis provocada por los comentarios vertidos por Gascón en la red social 'X'.

Los Critics Choice Awards de este año se tuvieron que retrasar dos veces debido de la situación de emergencia oficial provocada por los incendios del sur de California. La gala de los premios estaba prevista para el 12 de enero, pero el contexto obligó a modificar la fecha. Los concede la mayor organización de crítica de cine de Estados Unidos y Canadá, que representa a aproximadamente 600 críticos de televisión, radio y cine.

Por ahora, Karla Sofía Gascón mantiene el silencio para no perjudicar a 'Emilia Pérez' en su camino a los Óscars, donde opta a 13 estatuillas, entre las que se encuentra mejor película, actriz principal y de reparto, guion adaptado y banda sonora. Netflix, distribuidora del filme, eliminó a Gascón de la promoción por el mismo motivo y el director de la cinta, Jacques Audiard, calificó sus comentarios como «inexcusables» y «llenos de odio». La intérprete no acudirá este sábado a la gala de los Goya, donde la película está nominada a mejor trabajo europeo.