El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La realizadora Alauda Ruiz de Azúa tras recibir la Concha de Oro EFE

«Este premio me permite llevar proyectos a sitios y que me escuchen»

Alauda Ruiz de Azúa confiesa que no se veía favorita pese a la unanimidad de los críticos. «Me decía; 'el que entra papa, sale cardenal»

Francisco Serrano

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:35

No se veía favorita, a pesar de que el dictamen de los críticos de cine que acudieron al Zinemaldia, intuyeron desde el primer momento que ' ... Los domingos' era claramente la Concha de Oro de esta edición. «Yo me he pasado toda la semana recordando esa frase del cónclave de que el que entra papa sale cardenal. Ha sido mi frase todo el rato porque pensarte favorita es horroroso», confesó Alauda Ruiz de Azúa con el premio entre las manos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  6. 6

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  7. 7

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  10. 10

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Este premio me permite llevar proyectos a sitios y que me escuchen»

«Este premio me permite llevar proyectos a sitios y que me escuchen»