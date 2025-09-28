«Este premio me permite llevar proyectos a sitios y que me escuchen»

No se veía favorita, a pesar de que el dictamen de los críticos de cine que acudieron al Zinemaldia, intuyeron desde el primer momento que ' ... Los domingos' era claramente la Concha de Oro de esta edición. «Yo me he pasado toda la semana recordando esa frase del cónclave de que el que entra papa sale cardenal. Ha sido mi frase todo el rato porque pensarte favorita es horroroso», confesó Alauda Ruiz de Azúa con el premio entre las manos.

La cineasta vizcaína se mostró muy satisfecha de ser la segunda directora española que logra este galardón y la cuarta mujer en hacerlo. «Está muy bien que cambien las fotografías de los premiados, sobre todo cuando ha habido una desigualdad histórica», ha reivindicado.

«No me imaginaba esto. He estado cauta en la butaca y no me lo creía. Es increíble porque todos sabemos lo importante que son los premios para la visibilidad de la película», ha afirmado. La cineasta ha agregado que este galardón sirve para que la escuchen y que haya interés por su trabajo. «Muy poca gente puede hacer lo que quiera en el cine. Lo que sí que pasa es que esto me coloca en un sitio en el que puedo llevar proyectos a sitios y que me escuchen», ha remarcado.

«Yo me siento muy privilegiada con todo lo que me ha pasado. Ahora la apuesta es intentar seguir haciendo proyectos que me resulten complejos, que me planteen dilemas y a ver dónde me llevan», ha augurado.

Asimismo, ha celebrado la conexión que ha tenido 'Los Domingos' con públicos de «muy distintas sensibilidades», lo que le parece algo «muy valioso» que tiene el cine, y más teniendo en cuenta «un mundo en el que hay mucho ruido y mucho debate». «Poder tener esa capacidad de querer entender algo, aunque no necesariamente tengas que validarlo, y que puede generar ese espacio de reflexión y de encuentro pero también de debate. Me parece interesante debatir en un sitio seguro, que al final la ficción es un sitio seguro, en un mundo que hay mucho ruido y mucho debate, está muy bien que haya un sitio seguro para debatir», ha declarado.

En este sentido, ha celebrado que el público joven haya acogido tan bien la cinta. «Creo que conectaban con la vulnerabilidad del personaje de Ainara, de una de las protagonistas y eso me ha parecido, me da mucha ternura, como a veces es verdad que más allá de la premisa directa de la película, hay una sensación general de joven de incertidumbre», ha explicado.

Por último, ha bromeado al decir que esperaba que la película generase debate, aunque se ha sorprendido con la cantidad de tiempo que ha generado de conversación. «Lo intuía porque hay dos puntos de vista muy extremos y pensaba que se podía generar esa tensión del debate, pero me ha sorprendido la cantidad de tiempo que genera», ha señalado.

«El tema de la religión y de la tolerancia puede llegar a viajar bastante. Todavía estoy digiriendo lo que ha pasado, pero es que ha sido todo muy mágico», concluyó.