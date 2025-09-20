Matt Dillon cancela a última hora su visita a San Sebastián

Matt Dillon no acudirá al Zinemaldia. Así lo ha confirmó ayer la dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que explicó que el ... actor estadounidense ha tenido que cancelar a última hora su visita a Donostia, aunque no reveló los motivos.

De esta manera, el actor neoyorquino no formará parte del equipo que presentará 'Le cris des gardes', película de la Sección Oficial, hoy a las 16.00 horas desde el Kursaal.

Después de su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, la última película de la directora francesa, Claire Denis, recala en Donostia. Un drama colonialista de la autora de 'Nenette et Boni' y 'Beau Travail' que ya compitió en Donostia en 2018 con su película 'High Life', ganadora del Premio FIPRESCI.

Tras el anuncio de la ausencia de Matt Dillon en San Sebastián, será el actor Isaach de Bankolé (Abidjan, Costa de Marfil, 1957) quien complete el elenco del film presente en la proyección de la película. Será la tercera vez que Bankolé visite el Zinemaldia, tras su paso por el certamen en 2009 y 2018. Debutó en Donostia de la mano de Jim Jarmusch para presentar 'The Limits of Control' y años después regresó para participar en la presentación de la película de Fermin Muguruza 'Black is beltza', donde pone voz al coprotagonista de la cinta, un misterioso personaje perseguido por estar en posesión de valiosos documentos.

Quien sí estará hoy en Donostia será Angelina Jolie, la gran sorpresa del Zinemaldia para esta edición del festival. La actriz californiana presentará junto a Louis Garrel y Garance Marilliers la película a competición 'Couture'.