'Karmele', crónica de un amor exiliado

Oskar Belategui Bilbao Jueves, 9 de octubre 2025, 21:39

Cuenta Asier Altuna que cuando vio 'Handia' e 'Irati' dejó de pensar en pequeño y empezó a pensar «a lo grande». El director de 'Aupa Etxebeste!', 'Bertsolari' y 'Amama' supo que podía afrontar un proyecto tan ambicioso como 'Karmele', que atraviesa épocas y continentes, cruzando géneros como el drama, el musical y hasta el cine bélico. Y todo ese historión estaba recogido en una novela de Kirmen Uribe, que se había inspirado a su vez en la increíble vida de una vecina suya de Ondarroa.

Premio Nacional de la Crítica de narrativa en euskera 2016, 'La hora de despertarnos juntos' desarrolla la azarosa biografía de Karmele Urresti (Jone Laspiur), una enfermera y cantante de una coral que durante la Guerra Civil cura a los heridos y trata de liberar a su padre encarcelado. Tras la contienda se exilia en Francia y forma parte de la embajada cultural vasca. Conoce a Txomin Letamendi (Eneko Sagardoy), trompetista de talento, tanto de orquestas como de big bands, con el que huye a Venezuela cuando París está a punto de caer. Reclutado por los servicios secretos vascos, Txomin realiza labores de espionaje contra los nazis hasta que es apresado por una dictadura franquista a la que no sobrevivirá.

Tráiler de 'Karmele'.

«Karmele nunca duda en luchar por recuperar su libertad y, con ella, su identidad y su forma de entender el mundo», describe Altuna. «Fue una mujer valiente que decidió hacer frente a la guerra y al fascismo no con armas, sino a través de la cultura y la educación. Esta es una historia que habla de nosotros, de nuestras abuelas y abuelos, de mujeres y hombres que lucharon por preservar la libertad».

'Karmele', que debe verse en su versión original en euskera, habla de exilio y desarraigo, de amor y aventura, de personajes históricos reales –José Antonio Aguirre, Manuel de la Sota– y de gente corriente baqueteada por la Historia. De fondo, importantísima, la música compuesta por Aitor Etxebarria y una banda sonora en la que tienen cabida el folclore vasco, el jazz, los boleros y las guarachas.

Ampliar Nagore Aranburu en 'Karmele'.

Laspiur y Sagardoy, como salidos de un filme noir de los años 40, sostienen el peso de un melodrama que les enfrenta a lo largo de los años a una disyuntiva: el compromiso político o la estabilidad familiar. 'Karmele', en cines desde el 10 de octubre, es una superproducción para los estándares de la industria vasca, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros. Pero no es una cinta de Hollywood con medios ilimitados para recrear escenarios de época que, a veces, piden más espectáculo y sofisticación, menos acartonamiento en las reconstrucciones de época, como en las escenas musicales.

Un cierto maniqueísmo de buenos y malos también desluce un loable esfuerzo de producción que, en algunos momentos, nos remite a la magna 'Cold War', de Pawel Pawlikowski, otra historia de un amor exiliado.