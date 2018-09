Zinemaldia Con Juliette Binoche y a la espera de Robert Pattinson Juliette Binoche llegó el martes al María Cristina. Judi Dench seduce con su arrolladora simpatía y Juliette Binoche llegó anoche. Con Robert Pattinson, previsto en Donostia hoy por la tarde, se espera un nuevo terremoto MITXEL EZQUIAGA Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:26

Vaya, vaya: este año no hay descanso. Se fueron los jóvenes Ryan Gosling y Timothée Chalamet, tan correctos pero tan sosos. Ayer les dejó en evidencia una joven actriz de 83 años:Judi Dench. Qué energía, que entusiasmo, qué ganas de agradar a todo el mundo, qué rueda de prensa con tanto contenido, qué sentido agradecimiento al premio. La Dench no es solo una de las mejores actrices del mundo; desde ayer queda también encumbrada como uno de los premios Donostia más cálidos.

Tiene un problema en los ojos, por lo que la organización del Zinemaldia vigiló escrupulosamente que no le asaltaran los flashes, y explicó que ya no se siente como cuando tenía 40 años... pero sigue trabajando «porque quiero y actuar me hace sentir viva». «Descubrí esta ciudad con 15 años, en unas vacaciones con mis padres en Biarritz», confesó.

Ayer llegó por la mañana, pasó un buen rato con los aficionados que la esperaban ante el hotel, atendió a los medios al mediodía y por la tarde recibió su premio en el Kursaal de manos del director Alexander Payne. En ningún momento perdió la sonrisa. Hoy da entrevistas para presentar su nueva película, 'La espía roja', y dijo al Festival que está disponible para lo que haga falta. Con 83 años. Aprende, Chalamet.

Sí, era el día de las grandes damas. Juliette Binoche es mucho más joven que Dench (solo tiene 54 años) pero mantiene el aire de las divas tan elegantes como cercanas. Llegó anoche al María Cristina cansada y discreta y se retiró a descansar porque hoy trabaja.

Robert y Juliette, esa pareja

Binoche presenta hoy a concurso 'Visión', la película que ha rodado en Japón con Naomi Kawase. La realizadora anuló ayer de forma repentina su vieja por motivos personales. «La directora Naomi Kawase se ha visto obligada a anular su viaje por motivos personales», explicó el Zinemaldia, «lamenta mucho no poder asistir y se siente muy agradecida por la selección de 'Vision' para la competición. La productora Marianne Slot y la actriz Juliete Binoche, representarán a la película».

La actriz ya visitó el Festival en 2002 junto a Jean Reno con la película 'Decalage horaire'. En esta ocasión Binoche trae multitarea. Mañana presenta 'High Life', en el que también participa junto a Robert Pattinson, otra de esas jóvenes estrellas que muchas esperan como agua de mayo, en la línea Gosling-Chalamet.

La 'troupe' de José Luis Cuerda calienta el festival, con Arturo Valls y Joaquín Reyes de animadores

Concha Velasco 'cae', pero las estrellas de TVE llenan el plató montado en la terraza de Alderdi Eder

Hoy toca terremoto otra vez. Pattinson, 32 años, londinese afincado en Los Ángeles y poseedor de una interesante carrera, sigue siendo para muchos el chico de 'Crepúsculo'. Es modelo, productor y hasta cantante, y dicen en el sector que se trata de uno de los actores mejor pagado. Viene a Donostia con ese experimento cinematográfico de 'High Life' que tendrá su alfombra roja mañana por la noche en el Kursaal.

El 'glamour' de Albacete

Pero no todo el glamour viene de Hollywood: también llega de Albacete. El Festival vivió ayer un momentos caliente con el paso de toda la 'troupe' de José Luis Cuerda y su película 'Tiempo despues', nueva incursión en el surrealismo del manchego, en la línea de 'Amanece que no es poco'. Cuerda mantiene su aire irreverente en pantalla, pero en la realidad está más apagadillo. Así que sus actores, con Joaquín Reyes y Arturo Valls a la cabeza, se encargaron de animar el ambiente.

Tiene un problema en los ojos y muchos años, pero Judi Dench es la más vital

Porque menuda cuadrilla: Blanca Suárez, Roberto Álamo, César Sarachu o Carlos Areces acapararon 'selfies' y micrófonos. En la película, entre cameos y papeles pequeños, desfilan numerosos rostros populares: a los citados se suman Andreu Buenafuente, Berto Romero, Eva Hache... El público rió, aplaudió y disfrutó en la proyección.

Concha no, Anne sí

Televisión Española mantiene su apuesta por el Festival con amplias coberturas y el impresionante plató que ha vuelto a montar en la terraza del Ayuntamiento, en Alderdi Eder. Desde allí presenta Anne Igartiburu cada día su programa de corazón, ahí grabó Cayetana Guillén Cuervo su 'Versión española' con Ricardo Darín, Javier Cámara y Cesc Gay ,y en ese mismo punto estaba previsto que Concha Velasco presentara 'Cine de barrio'. Pero la repentina indisposición sufrida por la actriz, que la mantiene hospitalizada en Madrid, ha suspendido el regreso de Velasco a Donostia, donde triunfó en verano con su última función teatral. Le sustituye en el programa Elena Sánchez, presentadora de los programas de cine de La2.

Así sigue la 66 edición: sin descanso. La Karpa Euskadi Basque Country, en la terraza del Kursaal, acoge esta tarde la entrega a la actriz Rossy de Palma del premio 'Basque Country Gastronomiko'. Mikel Ubarrechena, presidente de la Asociación de Hostelería Gipuzkoa, y la consejera Arantxa Tapia, entre otros, brindarán con la chica Almodóvar.