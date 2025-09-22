El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Redford y Streep, en 'Memorias de África'. E. C.
Marginalias

Lavando el pelo a Meryl

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:03

Es la escena de 'Memorias de África' que se ha recordado estos días como un icono del erotismo de buen gusto: Robert Redford lavándole la ... cabellera a una Meryl Streep que acaba totalmente entregada a su improvisado peluquero cuando éste vierte un jarro de agua, suponemos que no fría, sobre su cabeza. Hasta ese momento el galán le refrota el pelo enjabonado con una libidinosidad energética y salerosa; con la maña del que sabe lo que se hace. La sensualidad llega a la fase culminante con el chorro de agua. El secreto de la escena reside en cómo ella cierra los ojos; en cómo entreabre un par de veces la boca como un pez; en cómo suspira y termina levantando las persianas de los párpados voluptuosamente para mostrar la luz de sus pupilas y dirigirle a él una mirada de rendida gratitud.

