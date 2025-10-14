El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Emma Suárez y Elena Anaya junto a la directora Ione Hernández en el rodaje de 'Hermanas' en Bilbao. Luis Ángel Gómez

«Nos hemos hecho hermanas de sangre en Bilbao», confiesan Emma Suárez y Elena Anaya

Las actrices ruedan la ópera prima de la donostiarra Ione Hernández, 'Hermanas', en la que uno de sus hijos agrede sexualmente a una prima menor de edad

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 14 de octubre 2025, 00:18

Emma Suárez y Elena Anaya se conocieron en el plató de 'Familia', de Fernando León, en 1996. Pero jamás habían trabajado juntas hasta este año. ... Primero rodaron junto a Imanol Arias 'Innato', una serie de intriga de Netflix ambientada en Álava. Apenas una semanas después de despedirse, han vuelto a unir sus destinos en 'Hermanas', primer largometraje de ficción de Ione Hernández, que se ha rodado durante cinco semanas en localizaciones vizcaínas. Son tan amigas que el pasado miércoles confiaban en acabar pronto la jornada para ir juntas a los Golem Alhóndiga a ver 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson. «¿La has visto? ¡Cuenta, cuenta!», inquirían al periodista. El buen rollo del que presumen todos los actores en un rodaje esta vez no parece fingido.

