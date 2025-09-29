«Me gusta el cine popular. Pensar en el espectador ayuda a ser creativo»

Enric Bonet Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

El director Martin Bourboulon se hizo un nombre en los últimos años en Francia al haber llevado las riendas de proyectos con presupuestos imponentes. Tras haber dirigido los dos últimos filmes de los Tres Mosqueteros ('D'Artagnan' y 'Milady'), este cineasta, de 46 años, ha estrenado recientemente en España '13 días, 13 noches', una película de acción y suspense sobre la evacuación de la Embajada de Francia en Kabul tras el regreso al poder de los talibanes. Del universo literario de Alejandro Dumas a ese acontecimiento que sacudió el mundo en agosto de 2021. Bourboulon ha cambiado aparentemente de registro, pero en sus tres últimas producciones hay un punto en común: la voluntad de realizar 'blockbusters' a la francesa.

«Asumo el hecho de dirigirme a un público muy amplio y hacer un cine popular. El hecho de pensar en el espectador me ayuda a ser creativo. Soy consciente de que no todos los directores presumen de ello», asegura Bourboulon en una entrevista con este medio en un hotel en París, en la que también participó el actor franco-marroquí Roschdy Zem, protagonista de la película. Alejado del culto al cine de autor que caracteriza el séptimo arte galo, este cineasta presume de haber llenado las salas en Francia —seis millones vieron el díptico de los Tres Mosqueteros—. Un objetivo que le resultará más complicado de lograr con '13 días, 13 noches', a pesar de haber costado 27,4 millones.

«No hemos inventado nada»

Su último proyecto tiene el mérito de ser una película de acción entretenida y que atrapa al espectador, y eso que se basa integralmente en hechos reales. «El 100% de los acontecimientos de esta historia son verdaderos. No hemos inventado nada. Esta veracidad resultó clave para que decidiéramos sacar adelante esta producción», sostiene el director. El guion consiste en una adaptación del libro autobiográfico '13 jours, 13 nuits. Dans l'enfer de Kaboul' (13 días, 13 noches. En el infierno de Kabul) del franco-argelino Mohamed Bida, de 63 años.

Este comandante de policía, hijo de un padre harki —los argelinos que combatieron en el ejército francés durante la guerra de Argelia—, fue el responsable de la seguridad de la Embajada de Francia en Afganistán entre 2016 y 2021. La toma de Kabul por los talibanes y la precipitada huida de las tropas estadounidenses, así como de sus aliados occidentales, propiciaron que Bida se convirtiera en un héroe anónimo durante esa fatídica segunda quincena de agosto. Tuvo un rol clave para lograr la evacuación de 142 franceses y más de 2.600 afganos que se habían refugiado en la sede de la representación diplomática gala, que estuvo rodeada por tropas de la milicia fundamentalista afgana.

«Una cuestión central es el desarraigo»

«Todos habíamos visto las imágenes de afganos subiéndose a las alas de los aviones que estaban a punto de despegar para intentar escapar. Pero desconocía lo que sucedió durante los 13 días que precedieron ese momento y la exfiltración de la Embajada de Francia», explica Roschdy Zem, galardonado en 2020 con el César a la mejor interpretación masculina. Este consagrado actor, quien encarna al comandante Bida en la pantalla, destaca un aspecto acertado del filme: su capacidad para mostrar de manera pedagógica y creíble lo que se vivió en Kabul hace cuatro años.

Pese a tratarse de un producto de entretenimiento con gran presupuesto, destaca por su estilo austero y realista. «En la escena del túnel —una de las secuencias más destacadas— intenté mantener en suspense al espectador a través de una puesta en escena discreta y púdica, sin recurrir a grandes efectos especiales. Me inspiré de 'Sicario' de Denis Villeneuve», explica Bourboulon.

A pesar de la superficialidad de algunos personajes secundarios —está especialmente desaprovechado el de la periodista, interpretado por la danesa Sidse Babett Knudsen (protagonista de la serie 'Borgen')—, esta obra logra mostrar la complejidad humana de una figura como la del comandante Bida. Su pasado personal en Argelia resuena con el exilio forzado de los afganos. Y eso se ve reflejado, según Bourboulon, en que «una de las cuestiones centrales en esta obra es el desarraigo, un tema que me parece muy contemporáneo».

