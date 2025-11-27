'Flores para Antonio': Alba Flores encuentra a su padre La actriz hace las paces con el recuerdo de la trágica muerte de su padre a los 33 años en un emocionante documental

Oskar Belategui
Jueves, 27 de noviembre 2025

'Flores para Antonio' llega este 28 de noviembre a las salas porque no es uno de esos documentales pagados por las discográficas a mayor gloria de una de sus estrellas. Habla de una familia que forma parte de la memoria colectiva de un país, de unos artistas crecidos bajo la sombra de un mito, Lola Flores, cuyos tres hijos siguieron sus pasos. El único varón, Antonio, murió de pena dos semanas después de su madre en 1995. Tenía 33 años y en su sangre se encontraron restos de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol.

Alba Flores comparte el carisma y el talento de sus ancestros. La popular actriz de series como 'La casa de papel' y 'Vis a vis' tenía ocho años cuando su padre murió. Una niña que, lógicamente, no entendió muchas cosas. Tres décadas después, su catarsis adopta la forma de una película en la que habla por primera vez del tema con sus hermanas, Lolita y Rosario. En la silla de director encontramos a Elena Molina e Isaki Lacuesta, ganador de dos Goyas y dos Conchas de Oro.

Un biopic de Antonio, sí, pero también un repaso histórico a la España de los 80 y 90, que quiso al artista y cantó sus temas inolvidables: 'No dudaría', 'Cuerpo de mujer', 'Siete vidas', 'Una espina' o su versión de 'Pongamos que hablo de Madrid', uno de sus mayores pelotazos compuesto por Joaquín Sabina.

El material que manejan Molina y Lacuesta apabulla: grabaciones familiares en Súper 8 y vídeo que permanecían inéditas, animaciones y collages, entrevistas y actuaciones televisivas... El hilo que une todo es el viaje de Alba, que bucea en el pasado de su padre. A sus 38 años, la actriz se atreve a entrar en la caseta de madera en la que murió Antonio en el jardín de El Lerele, el chalet familiar de La Moraleja vendido en 2018.

De niña, improvisa blues junto a su padre en un conmovedor vídeo, sin saber que nunca más cantaría. La maldición se rompió hace dos años en el concierto homenaje celebrado en Vistalegre, en el que la actriz se atrevió con 'La estrella', su debilidad del repertorio paterno. Reflexionó ante 8.000 almas: «Fue muy difícil perderle tan pronto, pero me sirvió para aprender que el amor no se puede medir en tiempo».

Por 'Flores para Antonio' desfilan Ana Villa, la viuda que siempre se mantuvo en la sombra, y artistas que trataron al músico, como Antonio Carmona, Ariel Rot y Joaquín Sabina. Todos trazan un retrato cariñoso de un artista frágil que se torturaba en busca de la excelencia, el primer gitano rockero, desprendido y generoso, que hoy estaría orgullosísimo de su hija.