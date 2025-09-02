El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ester Expósito es una chelista que se juega su destino durante una noche en 'El talento', David Herranz

Ester Expósito: «Fracasamos como sociedad porque no sabemos usar las redes de forma humana»

La protagonista de 'El talento' –25 millones de seguidores– recibe una oferta indecente en una película rodada en el Palacio Artaza

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Bilbao

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:14

«Solo quiero verte desnuda, pero no tienes por qué hacerlo», le propone el personaje de Pedro Casablanc al de Ester Expósito en 'El talento'. ... Chelista a las puertas de una prueba en el conservatorio de Viena en la que decide su carrera, la protagonista acude a una fiesta sin saber que en ella también se juega el destino de su arruinada familia. Una proposición indecente que el director Polo Menárguez y Fernando León como productor extraen de una novela del escritor austriaco Arthur Schnitzler, al que Stanley Kubrick adaptó en su filme póstumo, 'Eyes Wide Shut'. Rodada en su mayor parte en el Palacio Artaza de Leioa, 'El talento' llega a los cines este 5 de septiembre para marcar un antes y un después en la carrera de la actriz española con más seguidores en Instagram –25 millones–, que hace mucho que dejó atrás 'Elite'.

