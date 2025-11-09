El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ana García Peña.

La dramaturga vasca Ana García Peña gana el Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado

El galardón, que impulsa la creación femenina, valora «la fusión de lo poético y lo teatral» de 'La aldea vacía', una obra inédita que gira en torno a la muerte y destrucción medioambiental en Galicia

EL CORREO

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:03

La dramaturga, directora e investigadora teatral Ana García Peña (Barakaldo, 1998) ha sido galardonada con el VII Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado por 'La ... aldea vacía'. El reconocimiento, que tiene una dotación de 4.000 euros, lleva siete años promocionando la dramaturgia femenina contemporánea en España. El veredicto se dio a conocer este viernes en la inauguración de la 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante.

