La dramaturga vasca Ana García Peña gana el Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado

La dramaturga, directora e investigadora teatral Ana García Peña (Barakaldo, 1998) ha sido galardonada con el VII Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado por 'La ... aldea vacía'. El reconocimiento, que tiene una dotación de 4.000 euros, lleva siete años promocionando la dramaturgia femenina contemporánea en España. El veredicto se dio a conocer este viernes en la inauguración de la 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante.

'La aldea vacía' sitúa al espectador en Gundián, un enclave gallego marcado por el avance de la fábrica ALTRI y la inminente extinción de su vida rural y de sus habitantes. El detonante de la historia es la muerte de Avó (abuelo), uno de los últimos lugareños. Las nietas, entre las que destaca Ana, simbolizan la resistencia frente a la desaparición del campo, mientras Neto (nieto) y Ama (madre) canalizan el duelo desde la aceptación y la negación. El texto, según la autora, explora la fugacidad y oscila entre temas como la muerte, el duelo, el suicidio, la degradación medioambiental y la extinción de la comunidad y la lengua, con un marcado carácter plurilingüe.

El jurado, presidido por Laura Garmo e integrado por Iñigo Díaz-Guardamino, Mireia Gabilondo Garitaonandia, Daniela Feixas, Victor Borràs y Daniel J. Meyer, ha subrayado «la sensibilidad de la autora para fusionar lo poético y lo teatral» y su «capacidad para abordar el mundo rural desde una óptica original y rupturista». De entre los 102 textos presentados, la obra de García Peña destacó «por sus múltiples capas y el universo propio de la dramaturga».