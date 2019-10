Crítica de 'Rambo: Last blood' (2019): fuerza bruta

Si el dicho castizo afirma que no hay quinto malo, la ultraviolenta 'Rambo: Last Blood' lo niega de forma rotunda. Porque, erre que erre, estamos ante la predecible quinta entrega de una fascistoide franquicia, cortada una vez más a la medida de su carrozón protagonista, trufada esta vez de nombres más o menos conocidos del cine español, incorporando a cansinos hampones mexicanos, como si no supieran hacer otra cosa. El trillado argumento se centra en las peripecias de John Rambo, aquejado ahora de estrés postraumático, reconvertido al fin en un salvaje justiciero.

Un furor explícito preside el tinglado, filmado de la forma más efectista que quepa imaginar por el destajista de turno, supeditado en todo momento al lucimiento de Sylvester Stallone, o más bien de 'Sly Jetafea'. Así pues, en esta ocasión, la sangre sí llega al río. Una sangre coagulada, vista y comprobada la abundancia de situaciones extremas, de personajes atrabiliarios, de enfrentamientos a cara de perro y de unas intenciones comercialoides tan burdas como espurias. Resuelto todo ello con un estilo calcado de otros embolados de la misma saga, incluida 'Acorralado' (Ted Kotcheff, 1982).

Desde luego, sería un error esencial considerar la violencia como una fuerza, a no ser que se quiera relacionarla de golpe y porrazo con la fuerza bruta. Por lo demás, 'Rambo: Last Blood' es un relato de apestosa moralina, que degrada al glorioso género de acción que tantos títulos ilustres ha dado al cine: ahí está sin ir más lejos la reciente 'Vengadores: Endgame' (Joe y Anthony Russo, 2019). Además, la cinta supone un verdadero atentado contra las leyes de la verosimilitud, por no decir nada de la aparatosidad estilística, de la ruidosa escenografía, donde la cámara se transforma en una especie de martillo pilón, utilizada con profusión para machacar al espectador no avisado.

EE UU. 2019. 89 m. Acción. Director: Adrian Grunberg. Intérpretes: Sylvester Stallone, Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta.