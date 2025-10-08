El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una comedia sobre el racismo de Julie Delpy, aperitivo gratuito de Zinexit en los Golem

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:16

Zinexit Topaketak cumplirá quince ediciones el próximo mes de noviembre. Del 10 al 14, la muestra de cine organizada por la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno vasco proyectará películas «que generen debate, que nos inviten a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y que den respuesta a los discursos de odio, difíciles de desarticular pese a estar basados en mentiras», confía Ainhoa Zugasti, directora de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno vasco.

Como un adelanto de Zinexit, los Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa proyectarán este jueves a las 19 horas 'Conoce a los bárbaros', comedia dirigida y protagonizada por Julie Delpy, actriz y directora popular por sus trabajos en películas como las trilogías de 'Antes del amanecer', de Richard Linklater, y 'Tres colores', de Krzysztof Kieślowski.

'Conoce a los bárbaros' transcurre en un idílico villorrio bretón que ha decidido por unanimidad de su pleno municipal acoger refugiados ucranianos a cambio de subvenciones del gobierno. Sin embargo, por un error en lugar de ucranianos aparece una familia de emigrantes sirios, lo que revelará los prejuicios de una comunidad que se considera a sí mismo ejemplar. Delpy, que se reserva el papel de profesora del colegio, pone en tela de juicio desde el humor amable los prejuicios que tenemos sobre otras culturas.

La cinta, que abrió el Festival de Cine Europeo de Sevilla el año pasado, aborda cuestiones como el racismo, la xenofobia, la convivencia, la diversidad y la (falsa) buena conciencia en un tono ligero y costumbrista. Todo el mundo tiene algo que decir sobre los recién llegados. Los rumores abundan: ¿son terroristas? ¿polígamos? ¿llevan velo? La asistencia a este aperitivo de Zinexit es gratuita hasta completar el aforo. Las invitaciones están disponibles en la taquilla de los cines Golem Alhóndiga.

