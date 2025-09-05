Colin Farrell, Jennifer Lawrence y Matt Dillon estarán en San Sebastián

Oskar Belategui Bilbao Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

A dos semanas del inicio de su 73 edición, el Festival de San Sebastián ha desvelado todas sus cartas. Jennifer Lawrence encabeza la nutrida lista de estrellas que desfilarán por la alfombra roja del Kursaal. La actriz de 'Los juegos del hambre' recogerá el Premio Donostia convertida a sus 35 años en la ganadora más joven de este galardón honorífico, que también ha recaído en la productora Esther García, inseparable de Pedro Almodóvar. También vendrá Colin Farrell, que compite por la Concha de Oro con 'Maldita suerte', una producción de Netflix dirigida por Edward Berger, autor de 'Cónclave', en la que interpreta a un jugador alcoholizado en los casinos de Macao. Juliette Binoche, Premio Donostia en 2022, presentará fuera de competición su debut en la dirección con 'IN-I in Motion', un documental que revisita su experiencia en un espectáculo de danza y teatro que la actriz realizó en 2007 junto al bailarín y coreógrafo Akram Khan.

Más estrellas. Matt Dillon, Premio Donostia 2006, regresa como uno de los protagonistas de 'Le cri des gardes', en el que Claire Denis adapta a Bernard-Marie Koltès en un drama que transcurre en unas obras públicas en África occidental. Gracias a la sección Perlak contaremos con el director Oliviar Assayas y el actor Paul Dano, que acaban de presentar en el Festival de Venecia 'El mago del Kremlin'. En ella, Jude Law da vida a un joven Vladímir Putin que asciende al poder durante los últimos años de la URSS, aunque su verdadero protagonista es Dano, en la piel de un personaje ficticio inspirado en el empresario Vladislav Surkov.

Paul Dano ha presentado 'El mago del Kremlin' en Venecia.

Un director español con presencia internacional, J. A. Bayona, presidirá el jurado de la sección oficial. Le acompañarán las realizadoras Laura Carreira y Gia Coppola, la actriz Zhou Dongyu, la intérprete y cantante Lali Espósito, la productora Anne-Dominique Toussaint y una estrella británica cada vez más demandada en Hollywood, Mark Strong, visto en películas como 'Sherlock Holmes', 'Kick-Ass', la saga 'Kingsman' y '1917'. En su penúltimo año al frente del Zinemaldia, José Luis Rebordinos ha leído este viernes en la presentación oficial una declaración del certamen «sobre el genocido en Gaza». El festival condena «las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino desde que Hamás perpetrara el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, que, por supuesto, también condenamos». San Sebastián, «aunque pueda parecer ingenuo», exige «un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás, deseando una futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino».