El cine vasco celebra un año redondo

El cine vasco vive un gran momento de forma que se traduce en popularidad y reconocimiento a sus propuestas cinematográficas. Hay un buen caldo de ... cultivo –creatividad, impulso, y combinación de juventud y veteranía– que fructifica en películas de calidad, hasta el punto de que dos de las favoritas a la Concha de Oro de la presente edición son de kilómetro cero: 'Los domingos', de la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa, y 'Maspalomas', de los guipuzcoanos Moriarti.

Quienes hacen posible este clima favorable a las producciones vascas lo han celebrado este martes en la Gala Euskal Zinema en el Victoria Eugenia. Un evento conducido por Sara Cozar y Joseba Apaolaza que ha contado con las actuaciones de Zetak y de su líder, Pello Reparaz, en la cresta de ola de la música vasca. Un emotivo acto que ha querido también homenajear a la recientemente fallecida Mirentxu Loyarte y que ha tenido carácter reivindicativo, con la vista puesta en Gaza y la denuncia unánime del «genocidio perpetrado por Israel».

Dos nombres de directoras bilbaínas destacan entre las figuras reconocidas en la gala de ayer:'Sara Fantova', con su ópera prima, 'Jone Batzuetan', y Arantxa Echevarría, que ha batido todos los récords con 'La infiltrada'. Dos cineastas que encarnan a la perfección esa mezcla intergeneracional de la que puede presumir el cine con label vasco.

Fantova, que ha recibido el premio Egile Berriak de EiTB por su largometraje debut, hablaba de la dificultad de los inicios en el cine: «Todos los primeros pasos son complicados, es difícil ver el resultado y por eso la confianza y la ayuda son indispensables». Asimismo, se ha dirigido al Gobierno vasco y le ha reclamado «que deje de financiar a CAF» por sus contratos con Israel.

El premio EZAE ha sido para Echevarría por haber firmado la producción vasca más taquillera el pasado año con su thriller ambientado en ETA que atrajo a los cines a más de 1,2 millones de espectadores. Ha dedicado la cineasta el premio al gremio de productores y a sus familiares presentes. Han destacado los conductores de la gala que el cine vasco no para de batir récords desde 'Handia' en 2017, datos luego superados por 'Irati' cinco años más tarde, y con el éxito de '20.000 especies de abejas' en la Berlinale como otro gran hito.

Respecto al resto de galardones entregados, Borja Cobeaga se ha alzado con el de guion, concedido por Gidoi y SGAE, por su trabajo en 'Los Aitas'. «Haciendo esta peli de padres ausentes yo también me convertí en uno y me perdí muchas cosas de mi hijo», ha confesado el donostiarra.

Más allá, la actriz Miren Gaztañaga se ha hecho con el premio EAB Bultzada, que reconoce e impulsa su carrera interpretativa, y los reputados productores Asier Altuna y Telmo Esnal han recibido el galardón Zinemira en reconocimiento a su trayectoria y coincidiendo con los 20 años de 'Aupa Etxebeste!'.