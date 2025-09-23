El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El equipo de 'Jone Batzuetan', con su directora Sara Fantova, premiada en la gala. Gorka Estrada

El cine vasco celebra un año redondo

Las cineastas bilbaínas Arantxa Echevarría y Sara Fantova, premiadas en la Gala Euskal Zinema

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:03

El cine vasco vive un gran momento de forma que se traduce en popularidad y reconocimiento a sus propuestas cinematográficas. Hay un buen caldo de ... cultivo –creatividad, impulso, y combinación de juventud y veteranía– que fructifica en películas de calidad, hasta el punto de que dos de las favoritas a la Concha de Oro de la presente edición son de kilómetro cero: 'Los domingos', de la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa, y 'Maspalomas', de los guipuzcoanos Moriarti.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El cine vasco celebra un año redondo

El cine vasco celebra un año redondo