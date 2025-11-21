Cinco apuestas vascas de Zinebi Mayoría de directoras por goleada y conciencia social en los cinco cortometrajes escogidos para hacerse con el Gran Premio del Cine Vasco en el festival bilbaíno

Oskar Belategui Bilbao Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:38 Comenta Compartir

Zinebi arrancó anoche su 67 edición con la entrega del Mikeldi de Honor a Pablo Berger. Por la mañana, como es tradición, se presentaron los cortometrajes vascos a concurso y como también, por desgracia, es costumbre, solo comparecieron dos directores de los siete que aspiran al Gran Premio del Cine Vasco, dotado con 6.000 euros.

Según el comité de selección del certamen bilbaíno, se ha tenido en cuenta el hecho de haberse rodado en euskera y la presencia de directoras (cuatro de los cinco títulos escogidos están dirigidos por mujeres). También debe haber primado la conciencia social de los filmes, que abarcan cuestiones como los cuidados, la salud mental, el duelo, la idéntidad de género, la emancipación femenina y la situación en Cuba.

Ni rastro de humor ni de cine de género. ¿Qué fue de aquellos cortos divertidos con sorpresa final? Hablamos de cortometrajes vascos porque en su producción ha participado alguna productora local, como la bilbaína Doxa, que está detrás de 'Le prime volte' y 'Ultramarino'. Pero encontramos una directora gallega y tres italianas.

Cinco películas que rondan el cuarto de hora y que, además del Gran Premio del Cine Vasco, también pueden hacerse con el Gran Premio de Zinebi (8.000 euros), el Gran Premio del Cine Español (6.000 euros), los Mikeldi en sus respectivas categoría de ficción, animación y documental (5.000 euros), el Premio del Público (3.000 euros), el Premio del Cineclub FAS (2.000 euros), el Premio del Jurado Joven (2.000 euros) y un galardón de nueva creación, (H)emen-Mirentxu Loyarte (2.000), con el que Zinebi rinde homenaje a la pionera realizadora navarra.

'Geratzen den hori' Aitor Gametxo El duelo por ama con los recuerdos de una vida

Ampliar

El director lekeitiarra Aitor Gametxo tenía nueve años cuando a su madre le diagnosticaron cáncer. Le vio sufrir la enfermedad hasta los veintiuno, cuando ella murió. Eso ocurrió en 2011, y Gametxo tardó una década en atreverse a empezar a rodar en euskera una historia sobre algo de lo que nunca se había hablado en casa. 'Geratzen den hori' (Lo que queda) recorre el hogar familiar, ya sin la madre. Muestra a modo de bodegones sus objetos personales, incluidos los informes médicos de Osakidetza. Un frasco vacío de Eau de Rochas, notas que ella escribió, la peluca que llevaba tras la quimio...

La voz en off del director nos guía por este documental con insertos de ficción, en los que una actriz encarna a su ama. «¿A quién le va a importar esto?», pregunta el padre cuando ve a su hijo con la cámara. Gametxo empezó recorriendo álbumes de fotos familiares, preguntando cuál era la canción favorita de su madre. «Y acabé por darle un sentido narrativo a todos los recuerdos que despertaban sus objetos, tratando de encontrar belleza y verdad», explica. «Mi ama era una mujer vasca, ruda, que se empeñó en que su enfermedad no se notase. Nunca verbalizamos nada. Ahora por primera vez lo hago, cierro algo y a otra cosa».

'Habana industrial' Ainhoa Ordóñez La desesperanza nocturna de los jóvenes cubanos

Ampliar

Ainhoa Ordóñez estudió cine documental en la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Pasó dos años en La Habana, tiempo suficiente para mezclarse con miembros de la escena musical electrónica. La luz nocturna que ilumina las calles de la capital cubana es escasa y a menudo se interrumpe. Ello no impide que muchos jóvenes celebren 'raves' en las que bailan hasta entrar casi en estado de trance, como los protagonistas de 'Sirat'. 'Habana industrial' sirve para comprobar que los jóvenes cubanos también están pegados al móvil.

Los nietos de los que hicieron la Revolución charlan ante la cámara de Ordóñez de Elon Musk, de conspiraciones diversas y de «la farsa» del comunismo. La falta de esperanza es evidente. «Ellos hablan de lo que quieren, yo no les di instrucciones», afirma la directora de este corto incluido en el catálogo Kimuak del Gobierno Vasco. «Hay un desencanto general. Se sienten engañados por todos y no saben dónde depositar su fe y sus creencias. Es algo que también les ocurre a los jóvenes de aquí, aunque la situación no sea comparable».

'El cuerpo de Cristo' Bea Lema Bordados para luchar contra los demonios de la mente

Ampliar

Premio Nacional de Cómic 2024, 'El cuerpo de Cristo' (ed. Astiberri) salta a la pantalla de la mano de su autora, la coruñesa Bea Lema. Una declaración de amor de una hija hacia su madre, aquejada de una enfermedad mental, que toma la forma de un demonio que tratará de aplacar con pastillas, la religión y los curanderos. La gran originalidad del filme es que la animación está realizada con bordados de estilo naif, que se convirtieron en dibujos animados en el estudio Uniko de Iván Miñambres en Matiko.

'Ultramarino' Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti El dilema de la tradición o de afianzar la identidad

Ampliar

Un pueblo pesquero (Pasaia, aunque no se dice su nombre) se prepara para celebrar una fiesta anclada en la tradición: los hombres llegan con antorchas mientras las mujeres esperan en el muelle. Una persona no binaria adolescente (Zion Arakistain) se verá forzada a elegir su identidad. Los alardes de Irún y Hondarribia resuenan en esta ficción también elegida por Kimuak, que cuenta en su reparto con Josean Bengoetxea e Iraia Elías.

'Le prime volte' Giulia Cosentino y Perla Sardella Imágenes familiares caseras para imaginar vidas

Ampliar

Las productoras Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka ya han recorrido 40 festivales internacionales con este corto construido a base de materiales de archivo, grabaciones familiares italianas de los años 50, «con una mirada masculina porque la cámara siempre la llevaba el cabeza de familia». Esas imágenes sirven para inventarse una correspondencia entre dos mujeres que coincidieron de adolescentes en un internado y su vida posterior, que quizá no fue tal y como soñaban.

Temas

Kimuak

Zinebi