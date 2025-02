La broma con guiño al euskera de Leonor Watling en los Goya

Gabriel Cuesta Domingo, 9 de febrero 2025, 10:57 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

Era el ecuador de la gala cuando la actriz Leonor Watling, encargada de presentar los Goya junto a Maribel Verdú, comenzó a pasearse por el patio de butacas en busca de la complicidad del gremio. Agustín Almodóvar, Eduard Fernández, Luis Tosar... Unos divertidos chascarrillos que terminaron con una broma 'en euskera' con la complicidad de la directora vasca, Arantxa Echevarría, una de las grandes ganadoras de la noche con 'La infiltrada' compartiendo el 'cabezón' a mejor película junto a 'El 47'.

«Lo mejor de este viaje del cine es que nunca lo hacemos solos. Tengo a Agustín (Almodóvar) como compañero de viaje», comenzaba presumiendo Watling, 'chica Almodóvar' gracias a sus interpretaciones en cintas como 'Hablé con ella'. «Una pregunta como actor, no como director, que te admiro mucho. Sales en todas las películas de Pedro. ¿Cómo lo has hecho?». «Soy malísimo como actor, pero doy suerte. Lo que intento es estar cerca de Pedro y siempre cae algo. Ese papel suelto... pues ahí lo pillo», respondía con gracia el hermano del cineasta.

La presentadora entonces se acomodó al lado de Eduard Fernández, que se llevó el 'cabezón' como actor protagonista en 'Marco'. «¿Aquí esperando al 47?», le entraba Watling como guiño a la otra película nominada que protagonizaba y que compartió el Goya a mejor película junto a 'La Infiltrada'. «A ver si viene...», cogía la broma el actor. «Estás nominado por 'Marco'... Enhorabuena, eh. Pero me comentan los compañeros que si eso hagas solo una película al año», se reía la conductora. «Díselo a mi representante», se encogía de hombros uno de los grandes protagonistas de la noche.

Le tocó el turno a su pareja, el cantautor Jorge Drexler. «Qué guapo estás. ¿Qué has hecho con los niños? Ya hablaremos luego...». Y por fin llegó el turno de 'La infiltrada'. Primero, Luis Tosar. «Luis, qué bien has cantado...». «No soy Luis. Soy Carolina Yuste, que me he infiltrado», soltaba el actor gallego. «¡Ah! Como estás nominada también a mejor corto documental... eres doble agente», le guiñaba el ojo a la ganadora a mejor actriz. Watling dejó para el final a la directora de la cinta con la que se llevó la estatuilla, la vasca Arantxa Echevarría. «Arantxa, yo escucho muy bien en euskera también», se insinuó para un futuro trabajo. Al «eskerrik asko» de la cineasta le respondió con un cómplice «y tú más» antes de dar paso a los nominados a mejor dirección de arte.