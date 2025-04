Crítica de 'Tierra de nadie': Había una vez un barquito...

Comenta Compartir

¿Cómo no va a saber esta gente hacer cine del bueno, del furioso, del áspero, del sin esperanza, de ese en el que nadie ... es del todo bueno ni del todo malo, pero, por supuesto, no tiene nada de equidistante; de ese donde la épica es cualquier cosa menos eso, épica, y donde, aunque haya fogonazos de algo que hasta se podría denominar 'dulzura', corren malos tiempos para la lírica? ¿De ese donde la amistad o la camaradería está forjada en historias de las que acaso es mejor no acordarse, pero que ahí están, cogiéndonos por las tripas hasta los restos?

'Tierra de nadie' es una narcopelícula gaditana filmada al punto de aspereza, de amargura, de acción que requería la historia. Filmada por el autor de maravillas ténebres como 'Malasaña 32' y episodios de 'La casa de papel'. Escrita por el guionista de 'Verónica' y 'Segundo premio'. Iluminada bajo un sol de (in)justicia por el director de fotografía de otra serie morrocotuda, 'The Head'. Con la banda sonora de una redactora de la revista 'Rolling Stone', master en composición por la Escola Superior de Música de Catalunya. Valoración Datos Dirección: Albert Pintó.

Guion: Fernando Navarro.

Fotografía: David Acereto.

Música: Sara Cáceres Huerta.

Intérpretes: Luis Zahera, Karra Elejalde, Jesús Carroza.

España. 101 m. Y luego están ellos, Luis, Karra y Jesús, cargando a hombros a sus personajes. En un entorno criminal, en unos tiempos, en unos modos de traficar, amar, morir y matar que ya no son los suyos. No son las narcolanchas barcas para los viejos. Ni son los traficantes de hoy gente fácil de entender cuando eres eso, viejo. Y no solo por edad. También por cansancio. Un poco (demasiado) fuera de tiempo, de cacho. Y hasta de guerra(s). Por más que bien sepamos que si hay una guerra en los alrededores (bahía, Campo de Gibraltar) todos estamos metidos. Hasta las cachas. Hasta las cejas. Tiene esta película maneras de western quemado, agostado, sediento. Dicen que le falta capacidad de denuncia. Paparruchas. Deja bien claro que vivir en la mierda implica morir en la mierda.

