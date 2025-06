Crítica de... 'Bajo un volcán' (2025): El chico guapo de la UME

Si yo fuera un alto mando de la UME elevaría una queja formal ante el Ministerio de Defensa contra esta película que, se supone, está ... hecha a mayor gloria de esa formación de las Fuerzas Armadas llamada a intervenir rápidamente en lugares asolados por catástrofes o calamidades. Y elevaría dicha queja porque tal como los retratan Cuervo (que firmó aquella cosa linda llamada 'Con quién viajas') y Niubo (que lo hizo bastante guapamente con el guion de 'Sin instrucciones') parecen no más un grupo de hombres y mujeres con bonitos uniformes, amantes del riesgo (pero tampoco mucho) y en continuas maniobras de ligoteo.

Valoración Datos Director: Martín Cuervo.

Intérpretes: William Levy, Maggie Civantos, Adriana Torrebejano.

Duración. 92 m.

Yo no soy un alto mando de la UME pero sí mujer, mujer a la que le gustan las chicas en uniforme (Jamie Lee Cutis en 'Acero azul'), así que por mi cuenta elevo queja al Ministerio de Igualdad dado que la teniente piloto de helicópteros luce como una mema a la que solo le importa vigilar los avances amorosos de su capitán y contar chascarrillos al respecto.

Como soy mujer y además me chiflan las películas sobre volcanes y vulcanólogos/as ('Fire for Love' por siempre jamás) sigo elevando quejas. Esta vez al Ministerio de Transición Energética y Medio Ambiente porque la vulcanóloga presente aquí no es que se pasee continuamente en shorts, camiseta de tirantes sin sujetador y muchos abalorios, sino que a pesar de lo mucho que controla de los montes de fuego el guion la vuelve tonta requetetonta, un espécimen cinematográfico forjado en los clichés y los estereotipos.

Yo, que entiendo la necesidad de financiar un filme y la importancia de situar los productos de los patrocinadores a la vista, sé que hay un Lidl cerca de Garachico, Tenerife, pero me extraña que la UME vaya allá a por provisiones. Por supuesto, mis quejas no sirven para nada y la peli triunfa en taquilla.